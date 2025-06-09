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Она ответила, что все добровольно, и срок учителя выбирают, когда им удобнее.

Альтруистов нет, -

Как бестолковые смс слать оптом и каждый день - это они находят. На деньги, затрачиваемые на рассылки, можно сезонно целый штат спасателей содержать.Цитата:Можно подумать, что преподавателям в летнюю пору больше заняться нечем. У них нет ни семей, ни друзей, ни дач и огородов; даже накопленной усталости - м той нет. Спят и видят, как бы у воды посидеть поперек своего отпуска. Нервы же тоже железные, армированные.Почему бы не направить ППС-ников в таком случае ? Не спасать, а патрулировать, чем они, собственно и занимаются. У них есть и рации, они мобильны, подкрепление может примчать за считанные минуты. От учителя геометрии в кустах пользы будет куда меньше, чем от натренированного на патрулирование сотрудника, ведь так?Цитата:Есть принуждения. И наверно, как обычно, с угрозой увольнения.А детей лучше не финансовой грамоте или абаеведению учить, а плаванию и ориентированию на местности