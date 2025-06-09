Re: МВД и КНБ раскрыли преступную сеть по продаже персональных...

Отправлено: - 15:52

Гос-во, в лице правоохранителей, прилагает огромные усилия, чтобы выявить преступников, а закон несправедливый, мягкий как пластилин, наказывает только общественными работами или штрафом, а почему не применить телесное наказание ввиде 1500 ударов железной плетью или бамбуковой палкой! От штрафа, преступникам не жарко и не больно, все равно деньги ворованные!