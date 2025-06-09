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≡ МВД и КНБ раскрыли преступную сеть по продаже персональных данных казахстанцев
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51907
МВД и КНБ раскрыли преступную сеть по продаже персональных данных казахстанцев
Отправлено: 09.06.25 - 12:48
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Как пояснил начальник департамента по противодействию киберпреступности МВД Жандос Сүйінбай, сведения добывались из государственных баз и распространялись через Telegram-каналы, в том числе передавались отдельным коллекторским компаниям.
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директор пляжа
§ директор пляжа
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
789
Re: МВД и КНБ раскрыли преступную сеть по продаже персональных...
Отправлено: 09.06.25 - 12:48
#1
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всех 140 посадить! проверить есть ли пострадавшие люди от рук мошенников в списках что они продавали. по 7 лет каждому.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1384
МВД и КНБ раскрыли преступную сеть по продаже персональных данных казахстанцев
Отправлено: 09.06.25 - 14:05
#2
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А будут ли нести ответственность министры, под контролем которых находится и оцифровка наших данных, и обязательный перевод в цифру всех и вся, и обеспечение безопасности и недопущения третьих лиц к нашим данным?
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16640
МВД и КНБ раскрыли преступную сеть по продаже персональных данных казахстанцев
Отправлено: 09.06.25 - 14:13
#3
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Цитата:
vofkakst:

Им медаль дадут. И хорошую прибавку к пенсии.

[Исправлено: Vit, 09.06.2025 - 14:13]
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7058
МВД и КНБ раскрыли преступную сеть по продаже персональных данных казахстанцев
Отправлено: 09.06.25 - 14:30
#4
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Цитата:
Vit:
Им медаль дадут. И хорошую прибавку к пенсии.


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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
918
Re: МВД и КНБ раскрыли преступную сеть по продаже персональных...
Отправлено: 09.06.25 - 15:52
#5
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Гос-во, в лице правоохранителей, прилагает огромные усилия, чтобы выявить преступников, а закон несправедливый, мягкий как пластилин, наказывает только общественными работами или штрафом, а почему не применить телесное наказание ввиде 1500 ударов железной плетью или бамбуковой палкой! От штрафа, преступникам не жарко и не больно, все равно деньги ворованные!
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