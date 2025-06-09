Re: «Вашу беспечность прикрывать не будем!» - Возгорания на...

Отправлено: - 15:35

ТОО по мусору, это бизнесмен, как и все бизнесмены-дармоеды, с которыми пора уже прекратить делить бюджетные деньги под видом помощи ради народа региона! Вот тогда и не нужно будет бизнес упрекать! Бизнес либо работает, либо нет! Гоните таких дармоедов от государственной кормушки, а иначе наступит время, когда более честные органы станут проверять "больные" органы зачем ради бизнеса транжирили бюджетные деньги или помогали разделить между собой! Думаю, что народ созрел, чтобы понимать, что такое хорошо, что такое плохо! Самое главное маслихат вообще не работает в этом направлении, отсюда и дыры в бюджете образуются! Акиму города и акиму области пора прекратить плодить за бюджетные деньги дармоедов в области оказания возмездных услуг! Только жесткий контроль, если не могут контролировать и не раздавать бюджетные деньги на бизнес, то сменить на более справедливых управленцев! Президент РК об этих безобразиях в Слышащем гос-ве, надеюсь услышит!