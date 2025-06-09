МВД и КНБ раскрыли преступную сеть по продаже персональных данных казахстанцев

Отправлено: - 14:05

А будут ли нести ответственность министры, под контролем которых находится и оцифровка наших данных, и обязательный перевод в цифру всех и вся, и обеспечение безопасности и недопущения третьих лиц к нашим данным?