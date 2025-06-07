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≡ Николай ГИНЬЯТОВ: Битвы за птичий бизнес
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51903
Николай ГИНЬЯТОВ: Битвы за птичий бизнес
Отправлено: 07.06.25 - 11:29
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Недавно соцсети облетело видео, записанное «трудовым коллективом птицефабрики» во главе с исполнительным директором Михаилом Усовым. Директор на видео выражает обеспокоенность по поводу действий Службы экономических расследований, которая, по его словам, мешает нормальной работе предприятия.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
18214
Re: Николай ГИНЬЯТОВ: Битвы за птичий бизнес
Отправлено: 07.06.25 - 11:29
#1
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матрица еще не была настолько реальна))
Профайл
Михаил
* Михаил
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
25.06.07
Сообщений:
294
Re: Николай ГИНЬЯТОВ: Битвы за птичий бизнес
Отправлено: 09.06.25 - 10:21
#2
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Как-то не по-хозяйски было с 2009 года вложить огромные средства через АО «КазАгроФинанс» в модернизацию птицефабрики, а потом его же руками, читай - руками Правительства Казахстана, отправить птицефабрику на 8 лет в глубокую кому, лишив людей работы, а экономику региона продукции и налогов, ну и потеряв в цене модернизированное оборудования. При этом вкладывая все в ценах 2009 года… Видимо, именно это и позволяет предполагать рейдерство.

Господин Гиньятов не хочет поинтересоваться, какое оборудование было закуплено господином Богдевичем , как новое (хотя по существу новым оно не было), кто ставил подписи на актах приемки этого оборудования? С кем господин Богдевич был в доле провернув эту операцию?. Не хочет ли он поинтересоваться, почему господин Богдевич, имея якобы посевные земли, сеялся в ему не принадлежащем ТОО, и как результат- остался без кормов????? Дьявол кроется в деталях- господином Богдевичем было сделано ВСЕ. чтобы обанкротить эту фабрику, изображая ее реанимацию.. Да так, что потом приезжие инвесторы из арабских эмиратов, Турции при детальном изучении ее технического состояния отказались от этого проекта
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