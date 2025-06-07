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Не, я тут от работы отдыхаю, на работе от жизни. А по жизни в своё удовольствие живу. Трудно уставать стало. А так ради справедливости, всегда свои пять копеек вставить могу. Потому как перед законом все равны. Должны быть во всяком случае. И беспредел по отлову и воровству людей, должен быть прекращён.

Всем желаю хорошего дня, мира, радости, добра и прекрасного настроения!Цитата:Хех, значит людей отлавливать и воровать нельзя. Нужно их ласково звать, например: Уважаемый и дорогой уклонист, не хотите ли пойти служит в армию по зуму?Да уж, поуехавщие жгёте, уехали и сразу святее Папы римского стали. Наверное думаете, что без ваших ценных советов, тут в степи не выживем!Из-за три девять земель, в частности из Германии, Канады конечно, всё виднее, сразу по внутренним делам Казахстана стали экспертами. Это прям яркие, классические примеры диванных борцов за справедливость и права человека, в том числе и сексуальных меньшинств. В данном случае, особенно когда учат нас, как жить из далёких стран, попивая кофе, без страха получения повесток.Справедливость у вас - экспортная, но подход стильный конечно! Главное, друзья поуехавщие, чтобы вы там на чужбинах не перегорели от справедливости! Нам тут в степях ваши вставляемые пять копеек, не звучат как серебряные и золотые слитки!