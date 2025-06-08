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Амиржан КОСАНОВ: За НАНом Москва?
Амиржан КОСАНОВ: За НАНом Москва?
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 51903
Амиржан КОСАНОВ: За НАНом Москва?
Отправлено: 08.06.25 - 15:48
Бурю обсуждения в обществе вызвал очередной визит экс-елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева в Москву, где его лично принял президент РФ Владимир Путин. На мой взгляд, есть несколько конечных, информационных бенефициаров такого события.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 02.07.12
- Сообщений:
- 7593
Re: Амиржан КОСАНОВ: За НАНом Москва?
Отправлено: 08.06.25 - 15:48
Все аналитики сидят на тиктоке, там откровенно говорят без цензуры. Постараюсь деликатно пересказать умозаключения наших граждан на заданную тему. Оказывается елбасы никуда не уходил,оставил на время пост доверившись своему сотруднику,однако последнии возомнил себя самостоятельной фигурой что не выходила в планы и теперь горько сожалеет об этом.
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 2032
Re: Амиржан КОСАНОВ: За НАНом Москва?
Отправлено: 08.06.25 - 16:04
Цитата:
....это надо было понять когда произошли январские события свою беспомощность только обратившись к странам по ОДКБ не произошло страшное....
сайлау курманов:
Оказывается елбасы никуда не уходил,оставил на время пост доверившись своему сотруднику,однако последнии возомнил себя самостоятельной фигурой что не выходила в планы и теперь горько сожалеет об этом.
Оказывается елбасы никуда не уходил,оставил на время пост доверившись своему сотруднику,однако последнии возомнил себя самостоятельной фигурой что не выходила в планы и теперь горько сожалеет об этом.
....это надо было понять когда произошли январские события свою беспомощность только обратившись к странам по ОДКБ не произошло страшное....
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 18214
Re: Амиржан КОСАНОВ: За НАНом Москва?
Отправлено: 09.06.25 - 00:17
Цитата:
В истории это старый сюжет
Прям от римской империи
И в России Ельцин тоже никуда не уходил
Оставил порулить мелкого питерского чиновника Вову путина
А приглядывать за ним поставил своих олигархов, Березовского,Гусинского, Чубайса и Ходорковского
Но Вова Путин решил что он умнее всех и всех конкурирующих олигархов перебил, а кого не перебил посадил, выдавил или купил
В СССР Хрущев тоже думал что серый глупый чиновник из Украины Леня Брежнев отличная фигура для шестерки
А тот взял и переворот устроил и убрал Хруща
А Ленин также думал про грузина кобу плохо разговаривающего на русском и везде таскающийся за Лениным как личный телохранитель
А коба потом стал Сталиным)
Серые мышки опаснее авторитетных харизматов в политике
сайлау курманов:
Все аналитики сидят на тиктоке, там откровенно говорят без цензуры. Постараюсь деликатно пересказать умозаключения наших граждан на заданную тему. Оказывается елбасы никуда не уходил,оставил на время пост доверившись своему сотруднику,однако последнии возомнил себя самостоятельной фигурой что не выходила в планы и теперь горько сожалеет об этом.
Все аналитики сидят на тиктоке, там откровенно говорят без цензуры. Постараюсь деликатно пересказать умозаключения наших граждан на заданную тему. Оказывается елбасы никуда не уходил,оставил на время пост доверившись своему сотруднику,однако последнии возомнил себя самостоятельной фигурой что не выходила в планы и теперь горько сожалеет об этом.
В истории это старый сюжет
Прям от римской империи
И в России Ельцин тоже никуда не уходил
Оставил порулить мелкого питерского чиновника Вову путина
А приглядывать за ним поставил своих олигархов, Березовского,Гусинского, Чубайса и Ходорковского
Но Вова Путин решил что он умнее всех и всех конкурирующих олигархов перебил, а кого не перебил посадил, выдавил или купил
В СССР Хрущев тоже думал что серый глупый чиновник из Украины Леня Брежнев отличная фигура для шестерки
А тот взял и переворот устроил и убрал Хруща
А Ленин также думал про грузина кобу плохо разговаривающего на русском и везде таскающийся за Лениным как личный телохранитель
А коба потом стал Сталиным)
Серые мышки опаснее авторитетных харизматов в политике
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 25.06.07
- Сообщений:
- 294
Re: Амиржан КОСАНОВ: За НАНом Москва?
Отправлено: 09.06.25 - 08:17
Неприкосновенность родственников НАНа- экономическая относительная стабильность Казахстана, А если учесть, что их капиталы работают и в России- поэтому и едет напомнить о себе, о своих интересах. Сомневаюсь, что обсуждали прожиточный минимум , пенсии и отмену платных дорог.. А сели учесть что в последнее время вылазят как чиряки все его долгострои, гарантированные зарубежными инвесторами, но так и не сделанные (особенно по поводу переработки природного газа)- то нужно обговаривать с россиянами- куда его девать, назад в пласты много не закачаешь, а перерабатывать, очищать, придавать товарный вид и запах, при отсутствии поступлений от нефтянки в бюджет ОЧЕНЬ НУЖНО.. Содержать семью, и все что у них есть на что-то нужно, А Токаев-гарант, что пока он у власти семью НАНа (кроме совсем дальних родственников)- не тронут
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