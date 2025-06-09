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- Байдильдины - не одна такая семья в районе, внимание к которой со стороны всех этих многочисленных органов, скажем так, недостаточное, - говорит адвокат Сардар Халыков. - Именно поэтому я буду стараться расшевелить депутатский корпус в районе, маслихаты в области.