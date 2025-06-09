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≡ Только в один день 1 июня? - Костанайский правозащитник призывает пересмотреть законодательство о защите прав детей
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51903
Только в один день 1 июня? - Костанайский правозащитник призывает пересмотреть законодательство о защите прав детей
Отправлено: 09.06.25 - 00:29
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- Байдильдины - не одна такая семья в районе, внимание к которой со стороны всех этих многочисленных органов, скажем так, недостаточное, - говорит адвокат Сардар Халыков. - Именно поэтому я буду стараться расшевелить депутатский корпус в районе, маслихаты в области.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45045
Re: Только в один день 1 июня? - Костанайский правозащитник...
Отправлено: 09.06.25 - 00:29
#1
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Цитата:
Я хочу быть полицейским, чтобы ловить плохих людей, - бодр

Как правило, бедное и ограниченное население в бедных странах хочет быть полицейскими , боксерами или рэкетирами.,
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