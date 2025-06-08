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сайлау курманов:

Все аналитики сидят на тиктоке, там откровенно говорят без цензуры. Постараюсь деликатно пересказать умозаключения наших граждан на заданную тему. Оказывается елбасы никуда не уходил,оставил на время пост доверившись своему сотруднику,однако последнии возомнил себя самостоятельной фигурой что не выходила в планы и теперь горько сожалеет об этом.

Цитата:В истории это старый сюжетПрям от римской империиИ в России Ельцин тоже никуда не уходилОставил порулить мелкого питерского чиновника Вову путинаА приглядывать за ним поставил своих олигархов, Березовского,Гусинского, Чубайса и ХодорковскогоНо Вова Путин решил что он умнее всех и всех конкурирующих олигархов перебил, а кого не перебил посадил, выдавил или купилВ СССР Хрущев тоже думал что серый глупый чиновник из Украины Леня Брежнев отличная фигура для шестеркиА тот взял и переворот устроил и убрал ХрущаА Ленин также думал про грузина кобу плохо разговаривающего на русском и везде таскающийся за Лениным как личный телохранительА коба потом стал Сталиным)Серые мышки опаснее авторитетных харизматов в политике