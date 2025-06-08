Цитата:
сайлау курманов:
Все аналитики сидят на тиктоке, там откровенно говорят без цензуры. Постараюсь деликатно пересказать умозаключения наших граждан на заданную тему. Оказывается елбасы никуда не уходил,оставил на время пост доверившись своему сотруднику,однако последнии возомнил себя самостоятельной фигурой что не выходила в планы и теперь горько сожалеет об этом.
В истории это старый сюжет
Прям от римской империи
И в России Ельцин тоже никуда не уходил
Оставил порулить мелкого питерского чиновника Вову путина
А приглядывать за ним поставил своих олигархов, Березовского,Гусинского, Чубайса и Ходорковского
Но Вова Путин решил что он умнее всех и всех конкурирующих олигархов перебил, а кого не перебил посадил, выдавил или купил
В СССР Хрущев тоже думал что серый глупый чиновник из Украины Леня Брежнев отличная фигура для шестерки
А тот взял и переворот устроил и убрал Хруща
А Ленин также думал про грузина кобу плохо разговаривающего на русском и везде таскающийся за Лениным как личный телохранитель
А коба потом стал Сталиным)
Серые мышки опаснее авторитетных харизматов в политике