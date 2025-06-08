Re: «Для нас мертвое тело - не мертво» - Разговор с...

Отправлено: - 12:42

"За два года практически полностью сменился персонал, чтобы исключить коррупционные риски" - необычный подход.



То есть чтобы эти самые риски "исключить" - всего лишь нужно всех прежних поменять на новых и нет проблемы и рисков? Если это не сделать, то риски как были, так и останутся? И вообще они именно там были, раз рисками обосновывается такой подход?



Такой метод применим везде?