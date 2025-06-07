НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ «Назвали терпилой и ударили по руке» - Житель Костаная жалуется на грубое поведение сотрудников военкомата во время рейда по призыву
 
 
Страница 4 из 4«1234
Ответить 
v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1382
Re: «Назвали терпилой и ударили по руке» - Житель Костаная...
Отправлено: 07.06.25 - 19:43
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А уполномоченные люди при исполнении не обязаны подтвердить уполномоченность свою?
Никто не обязан первому встречному сообщать свои паспортные данные.
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4378
«Назвали терпилой и ударили по руке» - Житель Костаная жалуется на грубое поведение сотрудников военкомата во время рейда по призыву
Отправлено: 08.06.25 - 20:23
#45
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
абике:
Не устали еще?

Не, я тут от работы отдыхаю, на работе от жизни. А по жизни в своё удовольствие живу. Трудно уставать стало. :lol:
А так ради справедливости, всегда свои пять копеек вставить могу. Потому как перед законом все равны. Должны быть во всяком случае. И беспредел по отлову и воровству людей, должен быть прекращён. ;-)
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4378
«Назвали терпилой и ударили по руке» - Житель Костаная жалуется на грубое поведение сотрудников военкомата во время рейда по призыву
Отправлено: 08.06.25 - 20:33
#46
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А по существу, государство отменило все привилегии СССР - от бесплатного образования, до медицины, которой и так собственно говоря нет. Откуда простите берётся вообще эта воинская обязанность?

ПС- тоже отменить нужно, как пережиток прошлого.

[Исправлено: Эл-починно, 08.06.2025 - 21:51]
Профайл
Z
§ ZanoZOV
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.24
Сообщений:
233
Re: «Назвали терпилой и ударили по руке» - Житель Костаная...
Отправлено: 08.06.25 - 22:48
#47
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну в казахстане обозвать любого гражданина терпилой со сторы любой власти это норма! посмотрите кто в ней находится, далеко нелицеприятные, ну естественно и не рукопожатные личности. Довелось пожить в европе целый год! Так там, со сторы власти, я ни разу не встретил пренебрежительного отношения к гражданам, не говоря уже об прямом оскорблении! там работает закон! попробуй оскорби гражданина, и тебе буквально тр..ец! более ты НИКОГДА в госорганах не сможешь работать, и твои дети тоже! А у нас за такое на повышение могут отправить! Так что нечем вы нас не удивили, а только ещё раз подтвердили какие у нас люди во власти! И никому за это ничего не будет! они просто посмеются и дальше продолжат своё гнусное дело по уничтожению этой страны! печально конечно, но ФАКТЫ, ЕЖЕДНЕВНЫЕ, ЭТО УПРЯМАЯ ВЕЩЬ!
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45044
«Назвали терпилой и ударили по руке» - Житель Костаная жалуется на грубое поведение сотрудников военкомата во время рейда по призыву
Отправлено: 08.06.25 - 22:53
#48
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ZanoZOV:

Цитата:
Довелось пожить в европе целый год! Так там, со сторы власти, я ни разу не встретил пренебрежительного отношения к гражданам, не говоря уже об прямом оскорблении! там работает закон! по

Вроде как ты за Россию матушку, если ошибаюсь, поправь, почему нет примера нашей России, наших русских?
Почему пример приводишь какой то загнивающей Ойропе, которая бомбит наши русские города?
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45044
«Назвали терпилой и ударили по руке» - Житель Костаная жалуется на грубое поведение сотрудников военкомата во время рейда по призыву
Отправлено: 08.06.25 - 22:57
#49
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
абике:

Цитата:
вы просто провоцируете на саботаж и полное игнорирование законов Казахстана,

Да им в Германии просто так хочется, провоцировать и расшатывать обстановку тут, и без разницы кто на кого и кто против кого, поддержит любого, если выгодно
Профайл
Страница 4 из 4«1234
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 37, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 37
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS