Отправлено: - 22:53

ZanoZOV:



Довелось пожить в европе целый год! Так там, со сторы власти, я ни разу не встретил пренебрежительного отношения к гражданам, не говоря уже об прямом оскорблении! там работает закон! по

Цитата:Цитата:Вроде как ты за Россию матушку, если ошибаюсь, поправь, почему нет примера нашей России, наших русских?Почему пример приводишь какой то загнивающей Ойропе, которая бомбит наши русские города?