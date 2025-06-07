Отправлено: - 20:23

абике:

Не устали еще?

Цитата:Не, я тут от работы отдыхаю, на работе от жизни. А по жизни в своё удовольствие живу. Трудно уставать стало.А так ради справедливости, всегда свои пять копеек вставить могу. Потому как перед законом все равны. Должны быть во всяком случае. И беспредел по отлову и воровству людей, должен быть прекращён.