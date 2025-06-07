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«Назвали терпилой и ударили по руке» - Житель Костаная жалуется на грубое поведение сотрудников военкомата во время рейда по призыву
«Назвали терпилой и ударили по руке» - Житель Костаная жалуется на грубое поведение сотрудников военкомата во время рейда по призыву
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