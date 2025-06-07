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≡ «Назвали терпилой и ударили по руке» - Житель Костаная жалуется на грубое поведение сотрудников военкомата во время рейда по призыву
 
 
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1382
Re: «Назвали терпилой и ударили по руке» - Житель Костаная...
Отправлено: 07.06.25 - 19:43
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А уполномоченные люди при исполнении не обязаны подтвердить уполномоченность свою?
Никто не обязан первому встречному сообщать свои паспортные данные.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7055
«Назвали терпилой и ударили по руке» - Житель Костаная жалуется на грубое поведение сотрудников военкомата во время рейда по призыву
Отправлено: 08.06.25 - 17:36
#30
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Цитата:
Эл-починно:
Покажите статью, которую они нарушают.


Статья 387 Уголовного кодекса Республики Казахстан (УК РК) определяет уголовную ответственность за уклонение от воинской службы.

Часть 1 статьи. Уклонение от воинской службы наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до четырехсот часов, либо ограничением свободы на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же срок.

Часть 2 статьи. Предусматривает более тяжкие формы уклонения, такие как, например, уклонение от призыва с использованием поддельных документов, уклонение от воинской службы после получения повестки, либо уклонение от прохождения службы по каким-либо причинам, повлекшее значительные последствия. Штраф в размере до трех тысяч месячных расчетных показателей. Исправительные работы в том же размере. Привлечение к общественным работам на срок до восьмисот часов. Ограничение свободы на срок до трех лет. Лишение свободы на тот же срок.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7055
«Назвали терпилой и ударили по руке» - Житель Костаная жалуется на грубое поведение сотрудников военкомата во время рейда по призыву
Отправлено: 08.06.25 - 17:41
#31
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Уголовный Кодекс РК Статья 387. Уклонение от воинской службы.

Подробнее здесь:
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4378
«Назвали терпилой и ударили по руке» - Житель Костаная жалуется на грубое поведение сотрудников военкомата во время рейда по призыву
Отправлено: 08.06.25 - 17:43
#32
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Цитата:
Kairat stayer:
Уголовный Кодекс РК Статья 387. Уклонение от воинской службы.

Отлично, теперь -
1. Похищение человека – наказывается лишением свободы на срок от четырех до семи лет. 2. То же деяние, совершенное: 1) группой лиц по предварительному сговору; 2) неоднократно; 3) с применением насилия, опасного для жизни или здоровья; 4) с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия; 5) исключен Законом РК от 15.04.2024 № 72-VIII (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).6) в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности; 7) в отношении двух или более лиц; 8) из корыстных побуждений; 9) лицом с использованием своего служебного положения; 10) с фальсификацией, сокрытием либо уничтожением документов, удостоверяющих личность потерпевшего, – наказывается лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества или без таковой. 3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они: 1) совершены преступной группой; 2) совершены с целью эксплуатации похищенного (похищенной); 2-1) совершены в отношении заведомо несовершеннолетнего; 3) повлекли по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия, – наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой. Примечание. Лицо, добровольно освободившее похищенного (похищенную), освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится состава иного преступления. Сноска. Статья 125 с изменениями, внесенными законами РК от 27.12.2019 № 292-VІ (порядок введения в действие см. ст.2); от 15.04.2024 № 72-VIII (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).Подробнее:
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4378
«Назвали терпилой и ударили по руке» - Житель Костаная жалуется на грубое поведение сотрудников военкомата во время рейда по призыву
Отправлено: 08.06.25 - 17:49
#33
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Jсобенно вот тут - Цитата:
Эл-починно:
3) повлекли по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия, – наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.

Меня прям удивляет, что таких судебных процессов, ещё не было. Хотя может я и не в курсе.
Сажать этих людоловов нужно и причём на реальные сроки.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1382
«Назвали терпилой и ударили по руке» - Житель Костаная жалуется на грубое поведение сотрудников военкомата во время рейда по призыву
Отправлено: 08.06.25 - 17:51
#34
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Цитата:
Эл-починно:
Меня прям удивляет, что таких судебных процессов, ещё не было. Хотя может я и не в курсе.

Судиться с государством - заведомо прогрышное дело
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7055
«Назвали терпилой и ударили по руке» - Житель Костаная жалуется на грубое поведение сотрудников военкомата во время рейда по призыву
Отправлено: 08.06.25 - 17:53
#35
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Цитата:
Эл-починно:


Не нужно зацикливаться, речь идёт в целом за уклонение от воинской службы.

Какое похищение человека? Пусть гражданин считающий себя пострадавшим напишет заявление в полицию, тогда и посмотрим. В данном случае люди, в частности сотрудники военкомата были при исполнении служебных обязанностей, с конкретным приказом задерживать лиц уклоняющихся от призыва. Почему в гражданской одежде? Потому, что реальный уклоняющийся призывник, увидев людей в форме, может скрыться. Выше отметил, что сотрудники военкоматов и полиции должны соблюдать ряд правил и стандартов, которые определяют их поведение, ответственность и добропорядочность. Это совсем другая история 8-) 8-) 8-) .

[Исправлено: Kairat stayer, 08.06.2025 - 18:54]
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4378
«Назвали терпилой и ударили по руке» - Житель Костаная жалуется на грубое поведение сотрудников военкомата во время рейда по призыву
Отправлено: 08.06.25 - 18:03
#36
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Цитата:
Kairat stayer:
Какое похищение человека?

Ну прочтите 25-ый комментарий. Цитата:
Kairat stayer:
В данном случае люди, в частности сотрудники военкомата были при исполнении служебных обязанностей, с конкретным приказом задерживать лиц уклоняющихся от призыва.

А то что приказы иной раз идут в разрез законам, это уже для меня не ново. Как тут некоторые высказываются, просто робы на всех надеть и готово.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7055
«Назвали терпилой и ударили по руке» - Житель Костаная жалуется на грубое поведение сотрудников военкомата во время рейда по призыву
Отправлено: 08.06.25 - 18:05
#37
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Цитата:
Эл-починно:
Сажать этих людоловов нужно и причём на реальные сроки.


Хех, максимум могут привлечь к дисциплинарной ответственности - это мера, применяемая к сотруднику за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, а также за другие нарушения дисциплины.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7055
«Назвали терпилой и ударили по руке» - Житель Костаная жалуется на грубое поведение сотрудников военкомата во время рейда по призыву
Отправлено: 08.06.25 - 18:09
#38
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Цитата:
Эл-починно:
Ну прочтите 25-ый комментарий


Мы не знаем конкретных обстоятельств, там отмечено, что сразу повезли на призывной пункт. Значит ранее прошел все процедуры и возможно в назначенное время не явился в военкомат.
Профайл
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7055
«Назвали терпилой и ударили по руке» - Житель Костаная жалуется на грубое поведение сотрудников военкомата во время рейда по призыву
Отправлено: 08.06.25 - 18:12
#39
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Цитата:
Эл-починно:
А то что приказы иной раз идут в разрез законам, это уже для меня не ново. Как тут некоторые высказываются, просто робы на всех надеть и готово.


Много чего можно написать, дан конкретный приказ задерживать лиц уклоняющихся от призыва, какие проблемы? То, что они себя некорректно вели, как отметил выше: это совсем другая история.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4378
«Назвали терпилой и ударили по руке» - Житель Костаная жалуется на грубое поведение сотрудников военкомата во время рейда по призыву
Отправлено: 08.06.25 - 18:19
#40
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Цитата:
Kairat stayer:
дан конкретный приказ задерживать лиц уклоняющихся от призыва, какие проблемы?

Проблема в том, что подобные приказs, как похищение людей - нарушение действующего закона РК.
Да ещё как в случае комментария 25 - в госпитале провёл треть срока, что то гложут сомнения о правильности и законности призыва. Для галочки захватили человека, а права на это не имели. У государственный бандитизм - это называется.

[Исправлено: Эл-починно, 08.06.2025 - 19:22]
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7055
«Назвали терпилой и ударили по руке» - Житель Костаная жалуется на грубое поведение сотрудников военкомата во время рейда по призыву
Отправлено: 08.06.25 - 18:25
#41
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Цитата:
Эл-починно:
Да ещё как в случае комментария 25 - в госпитале провёл треть срока, что то гложут сомнения о правильности призыва.


Нужны конкретные факты, с доказательствами, нет фактов, доказательств и подтверждающих материалов, тогда возможно это может быть сказкой, verstehen (Понимать) :lol: :lol: :lol: .
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4378
«Назвали терпилой и ударили по руке» - Житель Костаная жалуется на грубое поведение сотрудников военкомата во время рейда по призыву
Отправлено: 08.06.25 - 18:28
#42
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Цитата:
Kairat stayer:
Нужны конкретные факты, с

А в статье их недостаточно?
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7055
«Назвали терпилой и ударили по руке» - Житель Костаная жалуется на грубое поведение сотрудников военкомата во время рейда по призыву
Отправлено: 08.06.25 - 18:44
#43
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Цитата:
Kairat stayer:
Нужны конкретные факты, с доказательствами, нет фактов, доказательств и подтверждающих материалов, тогда возможно это может быть сказкой, verstehen (Понимать) .


Цитата:
Эл-починно:
А в статье их недостаточно?


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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
914
Re: «Назвали терпилой и ударили по руке» - Житель Костаная...
Отправлено: 08.06.25 - 20:10
#44
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Цитата:
Эл-починно:
Для галочки захватили человека, а права на это не имели. У государственный бандитизм - это называется.

Вам уважаемый просто необходимо устроиться работать адвокатом у уклонистов от армии, вы просто провоцируете на саботаж и полное игнорирование законов Казахстана, даже не вдаваясь в их содержание! Не устали еще?
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