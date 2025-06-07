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3) повлекли по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия, – наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.

Jсобенно вот тут - Цитата:Меня прям удивляет, что таких судебных процессов, ещё не было. Хотя может я и не в курсе.Сажать этих людоловов нужно и причём на реальные сроки.