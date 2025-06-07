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Статья 387 Уголовного кодекса Республики Казахстан (УК РК) определяет уголовную ответственность за уклонение от воинской службы.
Часть 1 статьи. Уклонение от воинской службы наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до четырехсот часов, либо ограничением свободы на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же срок.
Часть 2 статьи. Предусматривает более тяжкие формы уклонения, такие как, например, уклонение от призыва с использованием поддельных документов, уклонение от воинской службы после получения повестки, либо уклонение от прохождения службы по каким-либо причинам, повлекшее значительные последствия. Штраф в размере до трех тысяч месячных расчетных показателей. Исправительные работы в том же размере. Привлечение к общественным работам на срок до восьмисот часов. Ограничение свободы на срок до трех лет. Лишение свободы на тот же срок.
Kairat stayer: Уголовный Кодекс РК Статья 387. Уклонение от воинской службы.
Отлично, теперь - 1. Похищение человека – наказывается лишением свободы на срок от четырех до семи лет. 2. То же деяние, совершенное: 1) группой лиц по предварительному сговору; 2) неоднократно; 3) с применением насилия, опасного для жизни или здоровья; 4) с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия; 5) исключен Законом РК от 15.04.2024 № 72-VIII (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).6) в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности; 7) в отношении двух или более лиц; 8) из корыстных побуждений; 9) лицом с использованием своего служебного положения; 10) с фальсификацией, сокрытием либо уничтожением документов, удостоверяющих личность потерпевшего, – наказывается лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества или без таковой. 3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они: 1) совершены преступной группой; 2) совершены с целью эксплуатации похищенного (похищенной); 2-1) совершены в отношении заведомо несовершеннолетнего; 3) повлекли по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия, – наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой. Примечание. Лицо, добровольно освободившее похищенного (похищенную), освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится состава иного преступления. Сноска. Статья 125 с изменениями, внесенными законами РК от 27.12.2019 № 292-VІ (порядок введения в действие см. ст.2); от 15.04.2024 № 72-VIII (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).Подробнее:
Не нужно зацикливаться, речь идёт в целом за уклонение от воинской службы.
Какое похищение человека? Пусть гражданин считающий себя пострадавшим напишет заявление в полицию, тогда и посмотрим. В данном случае люди, в частности сотрудники военкомата были при исполнении служебных обязанностей, с конкретным приказом задерживать лиц уклоняющихся от призыва. Почему в гражданской одежде? Потому, что реальный уклоняющийся призывник, увидев людей в форме, может скрыться. Выше отметил, что сотрудники военкоматов и полиции должны соблюдать ряд правил и стандартов, которые определяют их поведение, ответственность и добропорядочность. Это совсем другая история .
Kairat stayer: дан конкретный приказ задерживать лиц уклоняющихся от призыва, какие проблемы?
Проблема в том, что подобные приказs, как похищение людей - нарушение действующего закона РК. Да ещё как в случае комментария 25 - в госпитале провёл треть срока, что то гложут сомнения о правильности и законности призыва. Для галочки захватили человека, а права на это не имели. У государственный бандитизм - это называется.
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