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≡ «Назвали терпилой и ударили по руке» - Житель Костаная жалуется на грубое поведение сотрудников военкомата во время рейда по призыву
 
 
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1381
Re: «Назвали терпилой и ударили по руке» - Житель Костаная...
Отправлено: 07.06.25 - 19:43
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А уполномоченные люди при исполнении не обязаны подтвердить уполномоченность свою?
Никто не обязан первому встречному сообщать свои паспортные данные.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3768
Re: «Назвали терпилой и ударили по руке» - Житель Костаная...
Отправлено: 07.06.25 - 23:30
#15
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А кто у нас сейчас городской военком? Батырхан Зиятов? Ему можно официальный запрос направить, с вопросом, почему его подчиненные ведут себя и разговаривают как подъездное быдло.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8029
«Назвали терпилой и ударили по руке» - Житель Костаная жалуется на грубое поведение сотрудников военкомата во время рейда по призыву
Отправлено: 08.06.25 - 04:32
#16
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Цитата:
юля елиссева:
разговаривают как

Нормальное общение для военных! Ещё даже почти вежливое!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8029
«Назвали терпилой и ударили по руке» - Житель Костаная жалуется на грубое поведение сотрудников военкомата во время рейда по призыву
Отправлено: 08.06.25 - 04:36
#17
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Цитата:
saba:
Нормальное общение для военных! Ещё даже почти вежливое!

Он же в мозгах у них почти уже рядовой, поэтому не должен чего то требовать у целых офицеров!
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16636
«Назвали терпилой и ударили по руке» - Житель Костаная жалуется на грубое поведение сотрудников военкомата во время рейда по призыву
Отправлено: 08.06.25 - 04:50
#18
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Цитата:
saba:
Я думаю не много не правильно проинструктировал военкомат своих сотрудников. Зачем подходить к парню которому 27 лет. Зачем?. Таким тупым методом они начнут терроризировать пол города. Сами судите. Получается можно до каждого плюс минус погрешность от 17 лет до 30 останавливать и мозг выносить? А не круто ли замахнулись?.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8029
Re: «Назвали терпилой и ударили по руке» - Житель Костаная...
Отправлено: 08.06.25 - 06:30
#19
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Цитата:
Vit:
не много не правильно

У военных нет инструкции, только приказ! Сказали ловить призывников, а призывники от 18 до 27 вот и ловят! Ведь если подумать, можно всё сделать просто, у всех смартфоны сейчас зарегистрированы в Егове, законодательно приравнять СМС к повестке и не надо ни за кем гоняться! СМС послали , вовремя не явился в военкомат, всё ты нарушитель закона с соответствующими санкциями! Только мозгов видимо в МО не хватает, как и у всех в министерствах!
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1630
Re: «Назвали терпилой и ударили по руке» - Житель Костаная...
Отправлено: 08.06.25 - 09:18
#20
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Рекомендация, ребята займитесь спортом, ну чисто чтобы эти 4-5 о...далов сильно крепко подумали прежде чем вообще к вам подходить.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7047
«Назвали терпилой и ударили по руке» - Житель Костаная жалуется на грубое поведение сотрудников военкомата во время рейда по призыву
Отправлено: 08.06.25 - 09:33
#21
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Всем желаю доброго утра, мира, радости, добра и прекрасного настроения!

Цитата:
Vit:
Я думаю не много не правильно проинструктировал военкомат своих сотрудников. Зачем подходить к парню которому 27 лет. Зачем?. Таким тупым методом они начнут терроризировать пол города. Сами судите. Получается можно до каждого плюс минус погрешность от 17 лет до 30 останавливать и мозг выносить? А не круто ли замахнулись?.


Виталий, вот ты точно простой как я, аналогичные рейды постоянно проводят во время весеннего и осеннего призывов, которые стали одним из способов пополнить ряды призывников.

Уклонение от призыва это нарушение законодательства, наверняка на уговоры по сотовому телефону, прибыть в военкоматы по месту жительства малоэффективны, как отмечают в заметке, даже угрозы наказанием отдельные лица из числа молодёжи игнорируют.

В Казахстане призывной возраст для мужчин начинается с 18 лет и заканчивается в 27 лет. Граждане мужского пола, которым исполняется 17 лет, подлежат приписке к призывным участкам. Ты отмечаешь зачем подходить к парню которому исполнилось 27 лет, откуда им знать, что ему 27 а не 26 или 24. Многие наверняка прячутся, как отмечают по месту прописки не проживают и.т.д.

То, что сотрудникам проводящим рейды, нужно их осуществлять в корректной форме, согласен, но и призывникам не следует игнорировать требованиями законодательства и сотрудников военкомата, полиции, последние тоже задействуются. Не должно быть не обоснованных задираний и цепляний друг к другу, с обоих сторон. Чуть-что, сразу норовят снять на телефон, пожалуйста, ваше право, требуйте документы у проводящей рейды стороны, если всё в порядке предоставьте свои документы удостоверяющие личность, там-же проверят по планшету и отпустят. Нет с собой документов, будьте добры пройти в военкомат или отдел полиции, для установления личности, сейчас говорят идентификации.

[Исправлено: Kairat stayer, 08.06.2025 - 10:41]
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1381
«Назвали терпилой и ударили по руке» - Житель Костаная жалуется на грубое поведение сотрудников военкомата во время рейда по призыву
Отправлено: 08.06.25 - 12:10
#22
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Явка в военкомат - исключительно по повестке. Не смогли вручить или есть признаки уклонизма - привлекайт органы, а не эту быдлоту невоспитанную

Какой-то хлыщ в гражданской одежде требует назвать ИИН - откуда мне знать, что он уполномочен на прием и обработку персональных данных? Уполномочен -предъяви документ. Нет — иди лесом. Хоть в свой военкомат. А общаться так им и должность не позволяет. Пусть с женой своей так разговаривает, защитничек родины. Крыса тыловая.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4370
«Назвали терпилой и ударили по руке» - Житель Костаная жалуется на грубое поведение сотрудников военкомата во время рейда по призыву
Отправлено: 08.06.25 - 12:19
#23
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Дарю МО идею от МВД - просто робу с надписью "уклонист" на всех кто подходит, надевать обязать. Не благодарите. Повышение культуры общения, в данном случае просто не возможно. :lol: 8-)
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4370
«Назвали терпилой и ударили по руке» - Житель Костаная жалуется на грубое поведение сотрудников военкомата во время рейда по призыву
Отправлено: 08.06.25 - 12:20
#24
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Цитата:
юля елиссева:
подчиненные ведут себя и разговаривают как подъездное быдло.

почему как? они оно и есть! :lol:
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Адам
§ Адам
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Всемирная паутина
Регистрация:
16.08.10
Сообщений:
963
Re: «Назвали терпилой и ударили по руке» - Житель Костаная...
Отправлено: 08.06.25 - 14:02
#25
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В декабре 2024 г. демобилизовался из рядов "Нац.гвардии" РК простой Костанайский парень по имени - Даниил.

А призвали его так:
Вышел в очередную ночную смену на заводе "Аllur" зимним вечером декабря 2023 года, а там - прям на проходной его повязали людоловы из военкомата и сразу на призывной пункт.
Как проверяла (если проверяла) военная мед.комиссия - неизвестно, но за время службы он порядка 3-4 месяцев проходил лечение в госпитале МВД г. Астана. :-x
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
913
Re: «Назвали терпилой и ударили по руке» - Житель Костаная...
Отправлено: 08.06.25 - 14:40
#26
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Уклонисты нарушают законы стран, а как только назвали терпилой и коснулись руки, сразу плач "мама меня обижают!". Разве это мужчины, саботирующие действующие законы страны? Все хотят жить, и никто не хочет умирать, но учиться как воевать в нынешних условиях нужно обязательно, ведь с мамой не пойдешь на службу! После развала СССР, все стали нежными, обидчивыми, ранимыми как девочки!
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1381
«Назвали терпилой и ударили по руке» - Житель Костаная жалуется на грубое поведение сотрудников военкомата во время рейда по призыву
Отправлено: 08.06.25 - 14:56
#27
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Ничего себе, как заговорили

Короче как обычно срач, между тем кому жарко, и тем, кому дует.

[Исправлено: Gljuk, 08.06.2025 - 15:07]
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7592
Re: «Назвали терпилой и ударили по руке» - Житель Костаная...
Отправлено: 08.06.25 - 15:16
#28
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помните как мы стесняясь туда ходили и покупали женские возбудители
Со мной такого не было, слабый пол под предлогом что-то починить приглашали домой, а добавлять что-то там в напитки к своей подруге чтобы у нее начался зуд между ног, мне кажется немного подловато
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