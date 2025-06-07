Хоть государственный переворот, хоть события в Одессе, хоть АТО в Донбассе это всё внутренние дела суверенной страны и это никоим образом не даёт права начинать войну! Почему то никто и ничего не сказал России, когда она наводила конституционный порядок в Чечне! А в Сирии она напрямую помогала правительству тоже наводить конституционный порядок, правда не получилось! Кроме того весь смысл госпереворота пропадает просто из за того факта, что Россия признала и правительство Порошенко и правительство Зеленского! Просто факты, никаких выводов!
Эл-починно: агрессия по отношению к России прекратится.
Странное дело, в чём была агрессия против России? Россия всегда чем нибудь недовольна, любое действие объявляется проявлением русофобии и агрессивных действий против неё! Факт остаётся фактом, в 21 веке никто кроме России не захватывал чужих земель ( в том числе и Крым) либо силой оружия, либо, как в случае с Крымом, угрозой применения оружия!!!
А как насчёт Косово? Как там бы Вы без учёта российской позиции разобрались? С одной стороны Косово поле это место славы сербского народа, где погиб Милош Обилия! А с другой почти все там говорят по албански и сербы составляют незначительное меньшинство? И как же Хельсинки 72, где ещё СССР договорился о нерушимости европейских границ? Вы не обижайтесь, агрессоров никто не любит, кроме близких им людей! Но и многие не порицают, захват добычи это в крови у людей! Поэтому я думаю, если бы Россия обошлась бы только Крымом, ей бы всё сошло бы с рук! Но аппетит приходит во время еды!
Ну и кто и чем этому поспособствовали? Страну разгромили, на части поделили. В чьих интересах? Кстати я в августе в Черногорию лечу, на море и племяшку, что там живёт проведать. Там кстати на русском тоже общаются.
И что творится сейчас в Харькове и остальных городах Украины Вы можете посмотреть в разных западных СМИ, российское говорит о обстрелах военных объектов, но видео с мест прилетов говорит об обратном, просто видео без комментариев!
Ну всё мы гордимся, что выжигаем в русском городе там русскоязычных. Это считаю правильным. Пусть русские знают, что жить в других странах нельзя, придем мы и покажем настоящий наш русский мир и да, война идет все интересней.
Вы напрасно думаете, что если я сейчас за Украину, то у меня чисто прозападные взгляды! Я просто не люблю агрессоров и оккупантов, какими бы чистыми помыслами они не прикрывались! Тем более сейчас они переродились в чистых убийц и захватчиков!
Вы в самом деле такой наивный? В стране, которая и была организатором всей этой заварушки на Украине, результатом чего стала СВО, уже все, и в верхах, и пониже, открыто говорят, что Россию на СВО спровоцировали Штаты с НАТО. И если бы не они, не их провокации, Россия никогда не стала бы вводить войска на территорию Украины. А вы до сих пор верите в Россию-агрессора.
Получается хозяйка махнула в Европу за хорошей жизнью и шенгеном, а кошка за мягким пледом, Евровискасом, тунцом и лососем! Обсуждали недавно, как один сказочник "грамотей" в Россию переехал и говорил в видео, что в Казахстане, якобы в год два раза мясо ел, а ныне в великой России матушке есть мясо каждый день .
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