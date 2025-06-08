НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ «Для нас мертвое тело - не мертво» - Разговор с патологоанатомом о жизни, смерти, околомедицинских мифах и о любви
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51901
«Для нас мертвое тело - не мертво» - Разговор с патологоанатомом о жизни, смерти, околомедицинских мифах и о любви
Отправлено: 08.06.25 - 12:20
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В этом случае - о любви к профессии. Все-таки встречались мы с начальником областного патологанатомического бюро управления здравоохранения Костанайской области Евгением СОХАРЕВЫМ перед Днем медицинского работника. Сначала часа два он отвечал на вопросы, потом повел на экскурсию.
Читать новость

1234
§ 1234
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
29.10.12
Сообщений:
733
«Для нас мертвое тело - не мертво» - Разговор с патологоанатомом о жизни, смерти, околомедицинских мифах и о любви
Отправлено: 08.06.25 - 12:20
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Благодарю за познавательную статью о интересном человеке и его профессии.

[Исправлено: 1234, 08.06.2025 - 13:21]
Профайл Посетить вебсайт
EvilWizard
§ EvilWizard
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.04.24
Сообщений:
180
Re: «Для нас мертвое тело - не мертво» - Разговор с...
Отправлено: 08.06.25 - 12:42
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"За два года практически полностью сменился персонал, чтобы исключить коррупционные риски" - необычный подход.

То есть чтобы эти самые риски "исключить" - всего лишь нужно всех прежних поменять на новых и нет проблемы и рисков? Если это не сделать, то риски как были, так и останутся? И вообще они именно там были, раз рисками обосновывается такой подход?

Такой метод применим везде?
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 31, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 31
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS