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«Назвали терпилой и ударили по руке» - Житель Костаная жалуется на грубое поведение сотрудников военкомата во время рейда по призыву
«Назвали терпилой и ударили по руке» - Житель Костаная жалуется на грубое поведение сотрудников военкомата во время рейда по призыву
v
(Полноправные пользователи)
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(Полноправные пользователи)
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Re: «Назвали терпилой и ударили по руке» - Житель Костаная...
Отправлено: 07.06.25 - 23:30
А кто у нас сейчас городской военком? Батырхан Зиятов? Ему можно официальный запрос направить, с вопросом, почему его подчиненные ведут себя и разговаривают как подъездное быдло.
«Назвали терпилой и ударили по руке» - Житель Костаная жалуется на грубое поведение сотрудников военкомата во время рейда по призыву
Отправлено: 08.06.25 - 04:32
Цитата:
Нормальное общение для военных! Ещё даже почти вежливое!
юля елиссева:
разговаривают как
разговаривают как
Нормальное общение для военных! Ещё даже почти вежливое!
«Назвали терпилой и ударили по руке» - Житель Костаная жалуется на грубое поведение сотрудников военкомата во время рейда по призыву
Отправлено: 08.06.25 - 04:36
Цитата:
Он же в мозгах у них почти уже рядовой, поэтому не должен чего то требовать у целых офицеров!
saba:
Нормальное общение для военных! Ещё даже почти вежливое!
Нормальное общение для военных! Ещё даже почти вежливое!
Он же в мозгах у них почти уже рядовой, поэтому не должен чего то требовать у целых офицеров!
(Полноправные пользователи)
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«Назвали терпилой и ударили по руке» - Житель Костаная жалуется на грубое поведение сотрудников военкомата во время рейда по призыву
Отправлено: 08.06.25 - 04:50
Цитата:
saba:Я думаю не много не правильно проинструктировал военкомат своих сотрудников. Зачем подходить к парню которому 27 лет. Зачем?. Таким тупым методом они начнут терроризировать пол города. Сами судите. Получается можно до каждого плюс минус погрешность от 17 лет до 30 останавливать и мозг выносить? А не круто ли замахнулись?.
Re: «Назвали терпилой и ударили по руке» - Житель Костаная...
Отправлено: 08.06.25 - 06:30
Цитата:
У военных нет инструкции, только приказ! Сказали ловить призывников, а призывники от 18 до 27 вот и ловят! Ведь если подумать, можно всё сделать просто, у всех смартфоны сейчас зарегистрированы в Егове, законодательно приравнять СМС к повестке и не надо ни за кем гоняться! СМС послали , вовремя не явился в военкомат, всё ты нарушитель закона с соответствующими санкциями! Только мозгов видимо в МО не хватает, как и у всех в министерствах!
Vit:
не много не правильно
не много не правильно
У военных нет инструкции, только приказ! Сказали ловить призывников, а призывники от 18 до 27 вот и ловят! Ведь если подумать, можно всё сделать просто, у всех смартфоны сейчас зарегистрированы в Егове, законодательно приравнять СМС к повестке и не надо ни за кем гоняться! СМС послали , вовремя не явился в военкомат, всё ты нарушитель закона с соответствующими санкциями! Только мозгов видимо в МО не хватает, как и у всех в министерствах!
К
(Полноправные пользователи)
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Re: «Назвали терпилой и ударили по руке» - Житель Костаная...
Отправлено: 08.06.25 - 09:18
Рекомендация, ребята займитесь спортом, ну чисто чтобы эти 4-5 о...далов сильно крепко подумали прежде чем вообще к вам подходить.
(Полноправные пользователи)
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«Назвали терпилой и ударили по руке» - Житель Костаная жалуется на грубое поведение сотрудников военкомата во время рейда по призыву
Отправлено: 08.06.25 - 09:33
Всем желаю доброго утра, мира, радости, добра и прекрасного настроения!
Цитата:
Виталий, вот ты точно простой как я, аналогичные рейды постоянно проводят во время весеннего и осеннего призывов, которые стали одним из способов пополнить ряды призывников.
Уклонение от призыва это нарушение законодательства, наверняка на уговоры по сотовому телефону, прибыть в военкоматы по месту жительства малоэффективны, как отмечают в заметке, даже угрозы наказанием отдельные лица из числа молодёжи игнорируют.
В Казахстане призывной возраст для мужчин начинается с 18 лет и заканчивается в 27 лет. Граждане мужского пола, которым исполняется 17 лет, подлежат приписке к призывным участкам. Ты отмечаешь зачем подходить к парню которому исполнилось 27 лет, откуда им знать, что ему 27 а не 26 или 24. Многие наверняка прячутся, как отмечают по месту прописки не проживают и.т.д.
То, что сотрудникам проводящим рейды, нужно их осуществлять в корректной форме, согласен, но и призывникам не следует игнорировать требованиями законодательства и сотрудников военкомата, полиции, последние тоже задействуются. Не должно быть не обоснованных задираний и цепляний друг к другу, с обоих сторон. Чуть-что, сразу норовят снять на телефон, пожалуйста, ваше право, требуйте документы у проводящей рейды стороны, если всё в порядке предоставьте свои документы удостоверяющие личность, там-же проверят по планшету и отпустят. Нет с собой документов, будьте добры пройти в военкомат или отдел полиции, для установления личности, сейчас говорят идентификации.
[Исправлено: Kairat stayer, 08.06.2025 - 10:41]
Цитата:
Vit:
Я думаю не много не правильно проинструктировал военкомат своих сотрудников. Зачем подходить к парню которому 27 лет. Зачем?. Таким тупым методом они начнут терроризировать пол города. Сами судите. Получается можно до каждого плюс минус погрешность от 17 лет до 30 останавливать и мозг выносить? А не круто ли замахнулись?.
Я думаю не много не правильно проинструктировал военкомат своих сотрудников. Зачем подходить к парню которому 27 лет. Зачем?. Таким тупым методом они начнут терроризировать пол города. Сами судите. Получается можно до каждого плюс минус погрешность от 17 лет до 30 останавливать и мозг выносить? А не круто ли замахнулись?.
Виталий, вот ты точно простой как я, аналогичные рейды постоянно проводят во время весеннего и осеннего призывов, которые стали одним из способов пополнить ряды призывников.
Уклонение от призыва это нарушение законодательства, наверняка на уговоры по сотовому телефону, прибыть в военкоматы по месту жительства малоэффективны, как отмечают в заметке, даже угрозы наказанием отдельные лица из числа молодёжи игнорируют.
В Казахстане призывной возраст для мужчин начинается с 18 лет и заканчивается в 27 лет. Граждане мужского пола, которым исполняется 17 лет, подлежат приписке к призывным участкам. Ты отмечаешь зачем подходить к парню которому исполнилось 27 лет, откуда им знать, что ему 27 а не 26 или 24. Многие наверняка прячутся, как отмечают по месту прописки не проживают и.т.д.
То, что сотрудникам проводящим рейды, нужно их осуществлять в корректной форме, согласен, но и призывникам не следует игнорировать требованиями законодательства и сотрудников военкомата, полиции, последние тоже задействуются. Не должно быть не обоснованных задираний и цепляний друг к другу, с обоих сторон. Чуть-что, сразу норовят снять на телефон, пожалуйста, ваше право, требуйте документы у проводящей рейды стороны, если всё в порядке предоставьте свои документы удостоверяющие личность, там-же проверят по планшету и отпустят. Нет с собой документов, будьте добры пройти в военкомат или отдел полиции, для установления личности, сейчас говорят идентификации.
[Исправлено: Kairat stayer, 08.06.2025 - 10:41]
v
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.06.15
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- 1380
«Назвали терпилой и ударили по руке» - Житель Костаная жалуется на грубое поведение сотрудников военкомата во время рейда по призыву
Отправлено: 08.06.25 - 12:10
Явка в военкомат - исключительно по повестке. Не смогли вручить или есть признаки уклонизма - привлекайт органы, а не эту быдлоту невоспитанную
Какой-то хлыщ в гражданской одежде требует назвать ИИН - откуда мне знать, что он уполномочен на прием и обработку персональных данных? Уполномочен -предъяви документ. Нет — иди лесом. Хоть в свой военкомат. А общаться так им и должность не позволяет. Пусть с женой своей так разговаривает, защитничек родины. Крыса тыловая.
Какой-то хлыщ в гражданской одежде требует назвать ИИН - откуда мне знать, что он уполномочен на прием и обработку персональных данных? Уполномочен -предъяви документ. Нет — иди лесом. Хоть в свой военкомат. А общаться так им и должность не позволяет. Пусть с женой своей так разговаривает, защитничек родины. Крыса тыловая.
«Назвали терпилой и ударили по руке» - Житель Костаная жалуется на грубое поведение сотрудников военкомата во время рейда по призыву
Отправлено: 08.06.25 - 12:19
Дарю МО идею от МВД - просто робу с надписью "уклонист" на всех кто подходит, надевать обязать. Не благодарите. Повышение культуры общения, в данном случае просто не возможно.
«Назвали терпилой и ударили по руке» - Житель Костаная жалуется на грубое поведение сотрудников военкомата во время рейда по призыву
Отправлено: 08.06.25 - 12:20
Цитата:
почему как? они оно и есть!
юля елиссева:
подчиненные ведут себя и разговаривают как подъездное быдло.
подчиненные ведут себя и разговаривают как подъездное быдло.
почему как? они оно и есть!
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