Отправлено: - 20:52

saba:



И что творится сейчас в Харькове и о

Цитата:Цитата:Ну всё мы гордимся, что выжигаем в русском городе там русскоязычных.Это считаю правильным.Пусть русские знают, что жить в других странах нельзя, придем мы и покажем настоящий наш русский мир и да, война идет все интересней.