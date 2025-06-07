Отправлено: - 09:33

Vit:

Я думаю не много не правильно проинструктировал военкомат своих сотрудников. Зачем подходить к парню которому 27 лет. Зачем?. Таким тупым методом они начнут терроризировать пол города. Сами судите. Получается можно до каждого плюс минус погрешность от 17 лет до 30 останавливать и мозг выносить? А не круто ли замахнулись?.

[Исправлено: Kairat stayer, 08.06.2025 - 10:41]

Всем желаю доброго утра, мира, радости, добра и прекрасного настроения!Цитата:Виталий, вот ты точно простой как я, аналогичные рейды постоянно проводят во время весеннего и осеннего призывов, которые стали одним из способов пополнить ряды призывников.Уклонение от призыва это нарушение законодательства, наверняка на уговоры по сотовому телефону, прибыть в военкоматы по месту жительства малоэффективны, как отмечают в заметке, даже угрозы наказанием отдельные лица из числа молодёжи игнорируют.В Казахстане призывной возраст для мужчин начинается с 18 лет и заканчивается в 27 лет. Граждане мужского пола, которым исполняется 17 лет, подлежат приписке к призывным участкам. Ты отмечаешь зачем подходить к парню которому исполнилось 27 лет, откуда им знать, что ему 27 а не 26 или 24. Многие наверняка прячутся, как отмечают по месту прописки не проживают и.т.д.То, что сотрудникам проводящим рейды, нужно их осуществлять в корректной форме, согласен, но и призывникам не следует игнорировать требованиями законодательства и сотрудников военкомата, полиции, последние тоже задействуются. Не должно быть не обоснованных задираний и цепляний друг к другу, с обоих сторон. Чуть-что, сразу норовят снять на телефон, пожалуйста, ваше право, требуйте документы у проводящей рейды стороны, если всё в порядке предоставьте свои документы удостоверяющие личность, там-же проверят по планшету и отпустят. Нет с собой документов, будьте добры пройти в военкомат или отдел полиции, для установления личности, сейчас говорят идентификации.