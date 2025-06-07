Отправлено: - 06:30

Vit:

не много не правильно

Цитата:У военных нет инструкции, только приказ! Сказали ловить призывников, а призывники от 18 до 27 вот и ловят! Ведь если подумать, можно всё сделать просто, у всех смартфоны сейчас зарегистрированы в Егове, законодательно приравнять СМС к повестке и не надо ни за кем гоняться! СМС послали , вовремя не явился в военкомат, всё ты нарушитель закона с соответствующими санкциями! Только мозгов видимо в МО не хватает, как и у всех в министерствах!