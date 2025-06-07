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«Назвали терпилой и ударили по руке» - Житель Костаная жалуется на грубое поведение сотрудников военкомата во время рейда по призыву
«Назвали терпилой и ударили по руке» - Житель Костаная жалуется на грубое поведение сотрудников военкомата во время рейда по призыву
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 51900
«Назвали терпилой и ударили по руке» - Житель Костаная жалуется на грубое поведение сотрудников военкомата во время рейда по призыву
Отправлено: 07.06.25 - 20:31
- Не представились, не разъяснили мои права, не показали никаких документов, - рассказал "НГ" читатель. - Когда я включил камеру, начался откровенный беспредел: один из них ударил по руке, выхватывал телефон, а затем назвал меня “терпилой”».
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 15.12.23
- Сообщений:
- 912
Re: «Назвали терпилой и ударили по руке» - Житель Костаная...
Отправлено: 07.06.25 - 20:31
Защита Республики Казахстан является священным долгом и обязанностью каждого её гражданина. Поэтому каждый, у кого яй-а не квадратные и глаза, идут служить обязательно! Таков Закон, даже если он суров, то это Закон и он Справедлив по отношению к каждому!
«Назвали терпилой и ударили по руке» - Житель Костаная жалуется на грубое поведение сотрудников военкомата во время рейда по призыву
Отправлено: 07.06.25 - 20:43
Цитата:
Родина должна не только требовать отдачу некоего долга. Но и давать своим гражданам.
абике:
Родина должна не только требовать отдачу некоего долга. Но и давать своим гражданам.
«Назвали терпилой и ударили по руке» - Житель Костаная жалуется на грубое поведение сотрудников военкомата во время рейда по призыву
Отправлено: 07.06.25 - 21:13
Во времена СССР в армию ходил практически каждый, отдавать какой то там долг и что?
Хоть кто то из них защитил СССР с оружием в руках?
Нет.
Так что никакой долг и никакой патриотизм не спасет страну, если от чиновников к народу будет такое отношение, загонять в армию как скот, дать столетний автомат времен СССР и заставлять зачем то бегать..
Это во времена то военных дронов типа современного Хелфаера и другого самонаводящегося роботизированного вооружения ..
Хоть кто то из них защитил СССР с оружием в руках?
Нет.
Так что никакой долг и никакой патриотизм не спасет страну, если от чиновников к народу будет такое отношение, загонять в армию как скот, дать столетний автомат времен СССР и заставлять зачем то бегать..
Это во времена то военных дронов типа современного Хелфаера и другого самонаводящегося роботизированного вооружения ..
«Назвали терпилой и ударили по руке» - Житель Костаная жалуется на грубое поведение сотрудников военкомата во время рейда по призыву
Отправлено: 07.06.25 - 21:22
Цитата:
Вот сразу видно, что человек бредятину пишет, который ни разу сам не служил.
Оружие в оружейке, выдаётся для несения караула или для других служебных обязанностей, входящих в обязанность для исполнения заданий. Добровольно и самовольно никто ни мог носит оружие. Тем более использовать его против мирного населения, просто бред оцифрованных.
ПС -
и если это никто, то кто тогда кто?
[Исправлено: Эл-починно, 07.06.2025 - 22:32]
111:
Хоть кто то из них защитил СССР с оружием в руках? Нет.
Хоть кто то из них защитил СССР с оружием в руках? Нет.
Вот сразу видно, что человек бредятину пишет, который ни разу сам не служил.
Оружие в оружейке, выдаётся для несения караула или для других служебных обязанностей, входящих в обязанность для исполнения заданий. Добровольно и самовольно никто ни мог носит оружие. Тем более использовать его против мирного населения, просто бред оцифрованных.
ПС -
[Исправлено: Эл-починно, 07.06.2025 - 22:32]
Re: «Назвали терпилой и ударили по руке» - Житель Костаная...
Отправлено: 07.06.25 - 21:55
Власти, опять подрывают последние остатки доверия к себе.
Дикари, ей богу.
Дикари, ей богу.
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 2031
Re: «Назвали терпилой и ударили по руке» - Житель Костаная...
Отправлено: 07.06.25 - 22:34
Цитата:
.....ты то где свой долг отдавал?
111:
Во времена СССР в армию ходил практически каждый, отдавать какой то там долг и что?
Во времена СССР в армию ходил практически каждый, отдавать какой то там долг и что?
.....ты то где свой долг отдавал?
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 2031
Re: «Назвали терпилой и ударили по руке» - Житель Костаная...
Отправлено: 07.06.25 - 22:37
Цитата:
....у них в кавалерии оружие не выдают там учат как седло крепить как корм давать да подковывать....
Эл-починно:
Вот сразу видно, что человек бредятину пишет, который ни разу сам не служил.
Вот сразу видно, что человек бредятину пишет, который ни разу сам не служил.
....у них в кавалерии оружие не выдают там учат как седло крепить как корм давать да подковывать....
«Назвали терпилой и ударили по руке» - Житель Костаная жалуется на грубое поведение сотрудников военкомата во время рейда по призыву
Отправлено: 07.06.25 - 22:37
Цитата:
Цитата:
Я с радостью продал СССР, потому что ему не присягал и не клялся, как некоторые лжецы, клялись одной Родине, и потом продали ее за копейку.,
Так что я то вот как раз чист душой.
родом из Шанхая2022:
Цитата:
ты то где свой долг отдавал?
Я с радостью продал СССР, потому что ему не присягал и не клялся, как некоторые лжецы, клялись одной Родине, и потом продали ее за копейку.,
Так что я то вот как раз чист душой.
«Назвали терпилой и ударили по руке» - Житель Костаная жалуется на грубое поведение сотрудников военкомата во время рейда по призыву
Отправлено: 07.06.25 - 22:40
Цитата:
Цитата:
Какая разница, на твою семью нападут, ты любой предмет обязан делать оружием, или побежишь от нее, крича что нет оружия?
Разбили нашу страну и те трусы, которые ей присягали, кто не пошел защищать Союз в Москву, просто сидели и боялись
А сегодня сожалеют о потерянной стране..
Эл-починно:
Цитата:
Оружие в оружейке, выдаётся для не
Какая разница, на твою семью нападут, ты любой предмет обязан делать оружием, или побежишь от нее, крича что нет оружия?
Разбили нашу страну и те трусы, которые ей присягали, кто не пошел защищать Союз в Москву, просто сидели и боялись
А сегодня сожалеют о потерянной стране..
«Назвали терпилой и ударили по руке» - Житель Костаная жалуется на грубое поведение сотрудников военкомата во время рейда по призыву
Отправлено: 07.06.25 - 22:47
Цитата:
Предал страну, что тебя вырастила, сам сказал! Цитата:
Заплати налоги, и спи спокойно.
Добропорядочный ты наш (с)
111:
Я с радостью продал СССР
Я с радостью продал СССР
Предал страну, что тебя вырастила, сам сказал! Цитата:
111:
Так что я то вот как раз чист душой.
Так что я то вот как раз чист душой.
Заплати налоги, и спи спокойно.
Добропорядочный ты наш (с)
«Назвали терпилой и ударили по руке» - Житель Костаная жалуется на грубое поведение сотрудников военкомата во время рейда по призыву
Отправлено: 07.06.25 - 22:50
Цитата:
Ну и за что или по чём продал, не подскажешь?
111:
Я с радостью продал СССР,
Я с радостью продал СССР,
Ну и за что или по чём продал, не подскажешь?
«Назвали терпилой и ударили по руке» - Житель Костаная жалуется на грубое поведение сотрудников военкомата во время рейда по призыву
Отправлено: 07.06.25 - 22:58
Цитата:
Цитата:
Ну как и все остальные, за капюшоны, Мальвину и, двухкассетные магнитолы и тд..
Что там, жевачки, куда же без них, а, еще Интим магазины, помните как мы стесняясь туда ходили и покупали женские возбудители?
Эл-починно:
Цитата:
Ну и за что или по чём продал, не
Ну как и все остальные, за капюшоны, Мальвину и, двухкассетные магнитолы и тд..
Что там, жевачки, куда же без них, а, еще Интим магазины, помните как мы стесняясь туда ходили и покупали женские возбудители?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 3767
«Назвали терпилой и ударили по руке» - Житель Костаная жалуется на грубое поведение сотрудников военкомата во время рейда по призыву
Отправлено: 07.06.25 - 23:01
ведут себя как быдло, позволяют тыкать.Однозначно автору надо писать заявление на это быдло в полицию и в суд.
[Исправлено: юля елиссева, 08.06.2025 - 00:02]
[Исправлено: юля елиссева, 08.06.2025 - 00:02]
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