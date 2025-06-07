Отправлено: - 21:22

111:

Хоть кто то из них защитил СССР с оружием в руках? Нет.

[Исправлено: Эл-починно, 07.06.2025 - 22:32]

Цитата:Вот сразу видно, что человек бредятину пишет, который ни разу сам не служил.Оружие в оружейке, выдаётся для несения караула или для других служебных обязанностей, входящих в обязанность для исполнения заданий. Добровольно и самовольно никто ни мог носит оружие. Тем более использовать его против мирного населения, просто бред оцифрованных.ПС -