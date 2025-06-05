Отправлено: - 20:47

saba:

Этапы моего пути; онемела рука, пошел к участковому, та к невропатологу прошел кучу обследований, невропатолог посылает к нейрохирургу, тот посылает на заочную консультацию в Астану диск с моим МРТ, оттуда приходит ответ, что нужна очная консультация с свежими снимками! Всё это длилось больше полугода, снимки устарели! Кто скажет, на кой здесь сидят невропатолог и нейрохирург? Может всю страну тогда в Астану отправить? Причем нейрохирург наш сказал, банальная грыжа лечится малоинвазивно! Почему никто не берёт на себя ответственность, непонятно!

[Исправлено: Kairat stayer, 07.06.2025 - 22:07]

Цитата:Расскажу этапы моего пути, возможно кто-то из читателей не повторит моих ошибок:Зимой на фоне активной физической нагрузки (Ежедневные кроссы от 10 до 15 километров бега, с контролем пульса) дважды простывал, связываю с переохлаждением и ослаблением в целом организма, иммунитета. Долгое время регулярно не тренировался, более 4 лет обучал ребёнка в Европе, много работал, скорее всего организм не был готов к такой нагрузке. Далее на фоне усталости и не довосстановления 28.04.2025 года, сдал анализ крови на определение витаминов и микроэлементов. Обнаружены дефицит железа - 6 (норма 12,5 - 32,2) и 25-ОН витамин Д - 12,4 (30-100). Опять же никогда ранее не сдавал такие анализы, оказывается, с учётом возраста нужно, хотя бы один раз в год сдавать.В течение месяца пропил ферниксил (утром и в обед по одной таблетке) 05.06.2025 года сдал анализ, повысилось до 11. На мой взгляд, как диванного специалиста по этому вопросу, сделать ФГДС и сдавать анализ кала на скрытую кровь нет необходимости, усваивается и отмечается положительная динамика. Продолжаю далее в такой же дозировке, но уже натощак за час до завтрака и до обеда, с половинкой апельсина, для хорошего усвоения. Соответственно через месяц, нужно сдать контрольный анализ, с выдерживанием паузы 5 дней после приёма. Витамин Д3 также пропиваю, через два месяца планирую сдать анализ.