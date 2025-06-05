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≡ Мажилисмен: Дешёвые, но эффективные лекарства недоступны, потому что никто не хочет их регистрировать
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51901
Мажилисмен: Дешёвые, но эффективные лекарства недоступны, потому что никто не хочет их регистрировать
Отправлено: 05.06.25 - 12:18
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Жизненно необходимые для казахстанских пациентов лекарства остаются незарегистрированными из-за нежелания заниматься этой процедурой, заявил мажилисмен Асхат Аймагамбетов. Народный избранник привёл в пример пероральную форму пенициллина (антибиотик).
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7044
Мажилисмен: Дешёвые, но эффективные лекарства недоступны, потому что никто не хочет их регистрировать
Отправлено: 07.06.25 - 20:08
#15
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Друзья, всем желаю доброго вечера, мира, радости, добра и прекрасного настроения!

Цитата:
Kairat stayer:
Я уже сам начал двигаться. Заранее предварительно записался на МРТ поясничного отдела позвоночника, завтра иду на обследование, сказали 22 000 стоит и скидка как пенсионеру 5%.


Предварительная правильная диагностика - это уже успех. МРТ обследование проходил вчера 06.06.2025 года впервые, как отмечали действительно оказывается, мягко говоря шумное удовольствие. Вчера после обеда прошёл, сегодня до обеда уже было готово заключение, которое скачал в личном кабинете, за оперативность спасибо врачу диагностического центра Магнесия. Не реклама, если люди ответственно относятся к своей работе, значит, на мой взгляд об этом нужно говорить.

По результатам МРТ выявлены изменения, характерные для остеохондроза, включая протрузии и экструзию дисков. Признаков серьёзного сдавления нервных структур нет, что радует и хорошо. Есть небольшой отёк и структурные изменения в костной ткани, в целом по результатам рекомендовано консультация специалиста ревматолога, само собой нужно попасть на приём невропатологу. Как диванный эксперт, предположил, что консультация врача ревматолога, скорее всего необходима чтобы исключить воспаление (спондилоартрит или болезнь Бехтерева).
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7044
Мажилисмен: Дешёвые, но эффективные лекарства недоступны, потому что никто не хочет их регистрировать
Отправлено: 07.06.25 - 20:47
#16
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Цитата:
saba:
Этапы моего пути; онемела рука, пошел к участковому, та к невропатологу прошел кучу обследований, невропатолог посылает к нейрохирургу, тот посылает на заочную консультацию в Астану диск с моим МРТ, оттуда приходит ответ, что нужна очная консультация с свежими снимками! Всё это длилось больше полугода, снимки устарели! Кто скажет, на кой здесь сидят невропатолог и нейрохирург? Может всю страну тогда в Астану отправить? Причем нейрохирург наш сказал, банальная грыжа лечится малоинвазивно! Почему никто не берёт на себя ответственность, непонятно!


Расскажу этапы моего пути, возможно кто-то из читателей не повторит моих ошибок:
Зимой на фоне активной физической нагрузки (Ежедневные кроссы от 10 до 15 километров бега, с контролем пульса) дважды простывал, связываю с переохлаждением и ослаблением в целом организма, иммунитета. Долгое время регулярно не тренировался, более 4 лет обучал ребёнка в Европе, много работал, скорее всего организм не был готов к такой нагрузке. Далее на фоне усталости и не довосстановления 28.04.2025 года, сдал анализ крови на определение витаминов и микроэлементов. Обнаружены дефицит железа - 6 (норма 12,5 - 32,2) и 25-ОН витамин Д - 12,4 (30-100). Опять же никогда ранее не сдавал такие анализы, оказывается, с учётом возраста нужно, хотя бы один раз в год сдавать.

В течение месяца пропил ферниксил (утром и в обед по одной таблетке) 05.06.2025 года сдал анализ, повысилось до 11. На мой взгляд, как диванного специалиста по этому вопросу, сделать ФГДС и сдавать анализ кала на скрытую кровь нет необходимости, усваивается и отмечается положительная динамика. Продолжаю далее в такой же дозировке, но уже натощак за час до завтрака и до обеда, с половинкой апельсина, для хорошего усвоения. Соответственно через месяц, нужно сдать контрольный анализ, с выдерживанием паузы 5 дней после приёма. Витамин Д3 также пропиваю, через два месяца планирую сдать анализ.

[Исправлено: Kairat stayer, 07.06.2025 - 22:07]
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