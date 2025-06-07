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Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.06.25 - 19:54
Цитата:
Хоть государственный переворот, хоть события в Одессе, хоть АТО в Донбассе это всё внутренние дела суверенной страны и это никоим образом не даёт права начинать войну! Почему то никто и ничего не сказал России, когда она наводила конституционный порядок в Чечне! А в Сирии она напрямую помогала правительству тоже наводить конституционный порядок, правда не получилось! Кроме того весь смысл госпереворота пропадает просто из за того факта, что Россия признала и правительство Порошенко и правительство Зеленского! Просто факты, никаких выводов!
Эл-починно:
Хоть государственный переворот, хоть события в Одессе, хоть АТО в Донбассе это всё внутренние дела суверенной страны и это никоим образом не даёт права начинать войну! Почему то никто и ничего не сказал России, когда она наводила конституционный порядок в Чечне! А в Сирии она напрямую помогала правительству тоже наводить конституционный порядок, правда не получилось! Кроме того весь смысл госпереворота пропадает просто из за того факта, что Россия признала и правительство Порошенко и правительство Зеленского! Просто факты, никаких выводов!
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.06.25 - 19:58
Цитата:
Совершенно верно, но до тех пор, пока они не нарушают правила и законы, другого суверенного государства.
Как в прочем и среди граждан одного государства.
[Исправлено: Эл-починно, 07.06.2025 - 20:59]
saba:
это всё внутренние дела суверенной страны
это всё внутренние дела суверенной страны
Совершенно верно, но до тех пор, пока они не нарушают правила и законы, другого суверенного государства.
Как в прочем и среди граждан одного государства.
[Исправлено: Эл-починно, 07.06.2025 - 20:59]
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.06.25 - 19:59
Цитата:
Странное дело, в чём была агрессия против России? Россия всегда чем нибудь недовольна, любое действие объявляется проявлением русофобии и агрессивных действий против неё!
Факт остаётся фактом, в 21 веке никто кроме России не захватывал чужих земель ( в том числе и Крым) либо силой оружия, либо, как в случае с Крымом, угрозой применения оружия!!!
Эл-починно:
агрессия по отношению к России прекратится.
агрессия по отношению к России прекратится.
Странное дело, в чём была агрессия против России? Россия всегда чем нибудь недовольна, любое действие объявляется проявлением русофобии и агрессивных действий против неё!
Факт остаётся фактом, в 21 веке никто кроме России не захватывал чужих земель ( в том числе и Крым) либо силой оружия, либо, как в случае с Крымом, угрозой применения оружия!!!
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.06.25 - 20:02
Цитата:
Ну там как бы Черноморский флот, да и города герои. И люди как бы на русском общаются. Вообщем много чего. И всё это хотели кто то уничтожить.
saba:
Странное дело, в чём была агрессия против России?
Странное дело, в чём была агрессия против России?
Ну там как бы Черноморский флот, да и города герои. И люди как бы на русском общаются. Вообщем много чего. И всё это хотели кто то уничтожить.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.06.25 - 20:33
Цитата:
А как насчёт Косово? Как там бы Вы без учёта российской позиции разобрались? С одной стороны Косово поле это место славы сербского народа, где погиб Милош Обилия! А с другой почти все там говорят по албански и сербы составляют незначительное меньшинство?
И как же Хельсинки 72, где ещё СССР договорился о нерушимости европейских границ?
Вы не обижайтесь, агрессоров никто не любит, кроме близких им людей! Но и многие не порицают, захват добычи это в крови у людей!
Поэтому я думаю, если бы Россия обошлась бы только Крымом, ей бы всё сошло бы с рук! Но аппетит приходит во время еды!
Эл-починно:
Вообщем много чего
Вообщем много чего
А как насчёт Косово? Как там бы Вы без учёта российской позиции разобрались? С одной стороны Косово поле это место славы сербского народа, где погиб Милош Обилия! А с другой почти все там говорят по албански и сербы составляют незначительное меньшинство?
И как же Хельсинки 72, где ещё СССР договорился о нерушимости европейских границ?
Вы не обижайтесь, агрессоров никто не любит, кроме близких им людей! Но и многие не порицают, захват добычи это в крови у людей!
Поэтому я думаю, если бы Россия обошлась бы только Крымом, ей бы всё сошло бы с рук! Но аппетит приходит во время еды!
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.06.25 - 20:43
Цитата:
Ну и кто и чем этому поспособствовали? Страну разгромили, на части поделили. В чьих интересах?
Кстати я в августе в Черногорию лечу, на море и племяшку, что там живёт проведать. Там кстати на русском тоже общаются.
saba:
А как насчёт Косово?
А как насчёт Косово?
Ну и кто и чем этому поспособствовали? Страну разгромили, на части поделили. В чьих интересах?
Кстати я в августе в Черногорию лечу, на море и племяшку, что там живёт проведать. Там кстати на русском тоже общаются.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.06.25 - 20:43
И что творится сейчас в Харькове и остальных городах Украины Вы можете посмотреть в разных западных СМИ, российское говорит о обстрелах военных объектов, но видео с мест прилетов говорит об обратном, просто видео без комментариев!
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(Полноправные пользователи)
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- 45037
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.06.25 - 20:52
Цитата:
Цитата:
Ну всё мы гордимся, что выжигаем в русском городе там русскоязычных.
Это считаю правильным.
Пусть русские знают, что жить в других странах нельзя, придем мы и покажем настоящий наш русский мир и да, война идет все интересней.
saba:
Цитата:
И что творится сейчас в Харькове и о
Ну всё мы гордимся, что выжигаем в русском городе там русскоязычных.
Это считаю правильным.
Пусть русские знают, что жить в других странах нельзя, придем мы и покажем настоящий наш русский мир и да, война идет все интересней.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.06.25 - 20:55
Цитата:
Кстати племяшка, человек просто чудейственный, она даже кошку свою с собой взяла при переезде. Сказала, как я могу её тут одну оставить? Вот таких людей теряет страна.
Эл-починно:
и племяшку, что там живёт проведать.
и племяшку, что там живёт проведать.
Кстати племяшка, человек просто чудейственный, она даже кошку свою с собой взяла при переезде. Сказала, как я могу её тут одну оставить? Вот таких людей теряет страна.
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