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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8024
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.06.25 - 19:54
#7036
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Цитата:
Эл-починно:

Хоть государственный переворот, хоть события в Одессе, хоть АТО в Донбассе это всё внутренние дела суверенной страны и это никоим образом не даёт права начинать войну! Почему то никто и ничего не сказал России, когда она наводила конституционный порядок в Чечне! А в Сирии она напрямую помогала правительству тоже наводить конституционный порядок, правда не получилось! Кроме того весь смысл госпереворота пропадает просто из за того факта, что Россия признала и правительство Порошенко и правительство Зеленского! Просто факты, никаких выводов!
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4364
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.06.25 - 19:58
#7037
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Цитата:
saba:
это всё внутренние дела суверенной страны

Совершенно верно, но до тех пор, пока они не нарушают правила и законы, другого суверенного государства.
Как в прочем и среди граждан одного государства.

[Исправлено: Эл-починно, 07.06.2025 - 20:59]
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8024
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.06.25 - 19:59
#7038
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Цитата:
Эл-починно:
агрессия по отношению к России прекратится.

Странное дело, в чём была агрессия против России? Россия всегда чем нибудь недовольна, любое действие объявляется проявлением русофобии и агрессивных действий против неё!
Факт остаётся фактом, в 21 веке никто кроме России не захватывал чужих земель ( в том числе и Крым) либо силой оружия, либо, как в случае с Крымом, угрозой применения оружия!!!
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4364
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.06.25 - 20:02
#7039
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Цитата:
saba:
Странное дело, в чём была агрессия против России?

Ну там как бы Черноморский флот, да и города герои. И люди как бы на русском общаются. Вообщем много чего. И всё это хотели кто то уничтожить.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8024
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.06.25 - 20:33
#7040
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Цитата:
Эл-починно:
Вообщем много чего

А как насчёт Косово? Как там бы Вы без учёта российской позиции разобрались? С одной стороны Косово поле это место славы сербского народа, где погиб Милош Обилия! А с другой почти все там говорят по албански и сербы составляют незначительное меньшинство?
И как же Хельсинки 72, где ещё СССР договорился о нерушимости европейских границ?
Вы не обижайтесь, агрессоров никто не любит, кроме близких им людей! Но и многие не порицают, захват добычи это в крови у людей!
Поэтому я думаю, если бы Россия обошлась бы только Крымом, ей бы всё сошло бы с рук! Но аппетит приходит во время еды!
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4364
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.06.25 - 20:43
#7041
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Цитата:
saba:
А как насчёт Косово?

Ну и кто и чем этому поспособствовали? Страну разгромили, на части поделили. В чьих интересах?
Кстати я в августе в Черногорию лечу, на море и племяшку, что там живёт проведать. Там кстати на русском тоже общаются.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8024
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.06.25 - 20:43
#7042
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И что творится сейчас в Харькове и остальных городах Украины Вы можете посмотреть в разных западных СМИ, российское говорит о обстрелах военных объектов, но видео с мест прилетов говорит об обратном, просто видео без комментариев!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45037
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.06.25 - 20:52
#7043
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Цитата:
saba:

Цитата:
И что творится сейчас в Харькове и о

Ну всё мы гордимся, что выжигаем в русском городе там русскоязычных.
Это считаю правильным.
Пусть русские знают, что жить в других странах нельзя, придем мы и покажем настоящий наш русский мир и да, война идет все интересней.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4364
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.06.25 - 20:55
#7044
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Цитата:
Эл-починно:
и племяшку, что там живёт проведать.

Кстати племяшка, человек просто чудейственный, она даже кошку свою с собой взяла при переезде. Сказала, как я могу её тут одну оставить? Вот таких людей теряет страна. ;-)
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