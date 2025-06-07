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≡ «Назвали терпилой и ударили по руке» - Житель Костаная жалуется на грубое поведение сотрудников военкомата во время рейда по призыву
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51901
«Назвали терпилой и ударили по руке» - Житель Костаная жалуется на грубое поведение сотрудников военкомата во время рейда по призыву
Отправлено: 07.06.25 - 20:31
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- Не представились, не разъяснили мои права, не показали никаких документов, - рассказал "НГ" читатель. - Когда я включил камеру, начался откровенный беспредел: один из них ударил по руке, выхватывал телефон, а затем назвал меня “терпилой”».
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
912
Re: «Назвали терпилой и ударили по руке» - Житель Костаная...
Отправлено: 07.06.25 - 20:31
#1
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Защита Республики Казахстан является священным долгом и обязанностью каждого её гражданина. Поэтому каждый, у кого яй-а не квадратные и глаза, идут служить обязательно! Таков Закон, даже если он суров, то это Закон и он Справедлив по отношению к каждому!
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1378
«Назвали терпилой и ударили по руке» - Житель Костаная жалуется на грубое поведение сотрудников военкомата во время рейда по призыву
Отправлено: 07.06.25 - 20:43
#2
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Цитата:
абике:

Родина должна не только требовать отдачу некоего долга. Но и давать своим гражданам.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45037
«Назвали терпилой и ударили по руке» - Житель Костаная жалуется на грубое поведение сотрудников военкомата во время рейда по призыву
Отправлено: 07.06.25 - 21:13
#3
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Во времена СССР в армию ходил практически каждый, отдавать какой то там долг и что?
Хоть кто то из них защитил СССР с оружием в руках?
Нет.
Так что никакой долг и никакой патриотизм не спасет страну, если от чиновников к народу будет такое отношение, загонять в армию как скот, дать столетний автомат времен СССР и заставлять зачем то бегать..
Это во времена то военных дронов типа современного Хелфаера и другого самонаводящегося роботизированного вооружения ..
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4364
«Назвали терпилой и ударили по руке» - Житель Костаная жалуется на грубое поведение сотрудников военкомата во время рейда по призыву
Отправлено: 07.06.25 - 21:22
#4
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Цитата:
111:
Хоть кто то из них защитил СССР с оружием в руках? Нет.

Вот сразу видно, что человек бредятину пишет, который ни разу сам не служил. 8-)
Оружие в оружейке, выдаётся для несения караула или для других служебных обязанностей, входящих в обязанность для исполнения заданий. Добровольно и самовольно никто ни мог носит оружие. Тем более использовать его против мирного населения, просто бред оцифрованных. 8-) :lol:
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