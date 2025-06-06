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Девочке ампутировали ноги после ДТП с автобусом: Чем поможет акимат Астаны?
Девочке ампутировали ноги после ДТП с автобусом: Чем поможет акимат Астаны?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 51899
Девочке ампутировали ноги после ДТП с автобусом: Чем поможет акимат Астаны?
Отправлено: 06.06.25 - 18:00
Вечером 2 июня в Астане автобус наехал на столб. По предварительной информации, водитель автобуса не справился с управлением при выполнении маневра. В результате пострадали 15 пассажиров. А 8-летней пострадавшей ампутировали ноги. В акимате Астаны рассказали, чем могут помочь семье девочки.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 45035
Re: Девочке ампутировали ноги после ДТП с автобусом: Чем поможет...
Отправлено: 06.06.25 - 18:00
И водятел пишут был лучшим из лучших, да, не повезло.,
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 27922
Re: Девочке ампутировали ноги после ДТП с автобусом: Чем поможет...
Отправлено: 06.06.25 - 18:06
Цитата:
Столб на проезжую часть выскочил что-ли?
водитель не заметил столб.
Столб на проезжую часть выскочил что-ли?
Девочке ампутировали ноги после ДТП с автобусом: Чем поможет акимат Астаны?
Отправлено: 06.06.25 - 18:25
Девочке ампутировали ноги после ДТП с автобусом: Чем поможет акимат Астаны?
Отправлено: 06.06.25 - 18:26
Девочке ампутировали ноги после ДТП с автобусом: Чем поможет акимат Астаны?
Отправлено: 06.06.25 - 18:27
О
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.02.22
- Сообщений:
- 469
Девочке ампутировали ноги после ДТП с автобусом: Чем поможет акимат Астаны?
Отправлено: 06.06.25 - 22:30
Никто ни за что не отвечает, контроля нет
[Исправлено: ОГПУ, 07.06.2025 - 00:41]
[Исправлено: ОГПУ, 07.06.2025 - 00:41]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 15.12.23
- Сообщений:
- 911
Re: Девочке ампутировали ноги после ДТП с автобусом: Чем поможет...
Отправлено: 06.06.25 - 23:39
Ответственность перед травмированными несет водила, а не акимат, пора уже иждивенческую политику забыть! За каждого дол...ба если будет отвечать Китай, то легче станет, изливающие желчь?
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 8017
Re: Девочке ампутировали ноги после ДТП с автобусом: Чем поможет...
Отправлено: 07.06.25 - 07:18
А что никто за дверной косяк дома не цеплялся? Водитель безусловно виноват и он понесет заслуженное наказание! Но вот это общественное обсуждение ни к чему! Всё просто супер водители и только ленивый не пошутил по этому поводу! Девочке и всем пострадавшим скорейшего выздоровления, а водителя мне жалко, секундная потеря концентрации и вся жизнь под откос!
Re: Девочке ампутировали ноги после ДТП с автобусом: Чем поможет...
Отправлено: 07.06.25 - 17:19
//Девочке ампутировали ноги после ДТП с автобусом: Чем поможет акимат Астаны?//
Стесняюсь спросить, а при чем тут акимат Астаны. Разве не каждый гражданин Казахстана имеет равные права, которые должны на всех распространяться? Девочку конечно жаль, скорейшего выздоровления, насколько это возможно. Сегодня есть хорошие возможности протезирования, вот если акимат Астаны это переймёт и организует, то тогда да, респект и уважение. А медицина в общем, должна быть для всех доступной.
Стесняюсь спросить, а при чем тут акимат Астаны. Разве не каждый гражданин Казахстана имеет равные права, которые должны на всех распространяться? Девочку конечно жаль, скорейшего выздоровления, насколько это возможно. Сегодня есть хорошие возможности протезирования, вот если акимат Астаны это переймёт и организует, то тогда да, респект и уважение. А медицина в общем, должна быть для всех доступной.
Девочке ампутировали ноги после ДТП с автобусом: Чем поможет акимат Астаны?
Отправлено: 07.06.25 - 17:53
А так в принципе медицине в Казахстане ещё расти и расти. Ещё в начале 90-ых или конце 80-ых, уж точно не скажу, но ещё при СССР. Брат в командировке получил 35 киловольт разряд по кабелям релейной защиты, потому что товарищу в лень было обходить все конструкции и он решил перебросить кабель через высоковольтную линию. Но суть не в этом. Брат сам дошёл до районной больнице, в шоковом состоянии. Так ему хотели пол руки оттяпать. Перевезли в Кустанай, там хотели запястье оттяпать. Батя организовал было самолёт в Москву, в клинику Склифосовского, там ему да три пальца ампутировали, но руку в целом сохранили. Да имеет и сегодня инвалидность, но он оставшимися 2-мя пальцами такие чудеса порой выделывает, что я и со здоровыми руками не всегда повторить могу.
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