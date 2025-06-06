Девочке ампутировали ноги после ДТП с автобусом: Чем поможет акимат Астаны?

Отправлено: - 17:53

А так в принципе медицине в Казахстане ещё расти и расти. Ещё в начале 90-ых или конце 80-ых, уж точно не скажу, но ещё при СССР. Брат в командировке получил 35 киловольт разряд по кабелям релейной защиты, потому что товарищу в лень было обходить все конструкции и он решил перебросить кабель через высоковольтную линию. Но суть не в этом. Брат сам дошёл до районной больнице, в шоковом состоянии. Так ему хотели пол руки оттяпать. Перевезли в Кустанай, там хотели запястье оттяпать. Батя организовал было самолёт в Москву, в клинику Склифосовского, там ему да три пальца ампутировали, но руку в целом сохранили. Да имеет и сегодня инвалидность, но он оставшимися 2-мя пальцами такие чудеса порой выделывает, что я и со здоровыми руками не всегда повторить могу.