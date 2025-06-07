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≡ «Летний фронт» - Как выживают работники сферы обслуживания в самое жаркое время в Костанае
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51899
«Летний фронт» - Как выживают работники сферы обслуживания в самое жаркое время в Костанае
Отправлено: 07.06.25 - 15:57
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Солнце, жара, нескончаемый поток клиентов и стресс - так выглядит сезон глазами работников сферы обслуживания. Мы спросили официантку с трёхлетним стажем о том, каково это - быть по ту сторону летнего веселья.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16635
Re: «Летний фронт» - Как выживают работники сферы обслуживания в...
Отправлено: 07.06.25 - 15:57
#1
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Цитата:
Слово «пожалуйста» для некоторых — будто роскошь.
Цитата:
Кричал, обвинял, ушёл, не заплати
Цитата:
закрылась на кухне и расплакалась.


Да во всех сферах это происходит. Люди озверели. Ругань по всюду.
Все забыли говорить спасибо/рахмет.

Тоже самое и на моем пути встречаются и гниды, и нацики, но и много хороших людей.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4356
«Летний фронт» - Как выживают работники сферы обслуживания в самое жаркое время в Костанае
Отправлено: 07.06.25 - 16:43
#2
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всегда вежлив, как во время обслуживания, так же при расчёте. Ну что трудно сказать - спасибо за всё и вам хорошего дня. Сегодня заказал себе очки для чтения за 500 евро, был премного благодарен, во вторник мою челюсть чинить будут, предварительно на 1600, если всё успешно пройдёт, скажу так же - благодарю. ;-)
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4356
Re: «Летний фронт» - Как выживают работники сферы обслуживания в...
Отправлено: 07.06.25 - 16:48
#3
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И да спасибо говорить не сложно, можно ещё и чаевые оставлять, у нас принято 10-15%.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8017
«Летний фронт» - Как выживают работники сферы обслуживания в самое жаркое время в Костанае
Отправлено: 07.06.25 - 16:52
#4
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Цитата:
Эл-починно:
очки для чтения за 500

Позвольте полюбопытствовать, а что за очки такие? Я вот купил очки, близорукость у меня, оправа вместе с линзами, везде написано made in Germany , на линзы даже сертификат выдали цена 11700 тенге! Ну правда акция какая то была.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8017
«Летний фронт» - Как выживают работники сферы обслуживания в самое жаркое время в Костанае
Отправлено: 07.06.25 - 16:55
#5
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А по теме, выбрал работу с людьми будь готов ко всему! У меня тоже всякое случается, одного развернуться попросил, так чуть в драку не кинулся, только камеры и остановили!
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4356
«Летний фронт» - Как выживают работники сферы обслуживания в самое жаркое время в Костанае
Отправлено: 07.06.25 - 16:59
#6
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Цитата:
saba:
а что за очки такие?

Да ничего особенного, у меня просто глаза по разному видят. Ещё они ориентированы, как для чтения, так и для компьютера, ну там ещё пару нюансов втюхали. Первые очки покупал лет десять назад за 120 евриков, хотя и дешёвые за 20 евро, для чтения пойдут тоже. Просто для работы, страховка перенимает стоимость, да и весь день перед монитором. Как то так вобщем. ;-)
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