Отправлено: - 16:59

saba:

а что за очки такие?

Цитата:Да ничего особенного, у меня просто глаза по разному видят. Ещё они ориентированы, как для чтения, так и для компьютера, ну там ещё пару нюансов втюхали. Первые очки покупал лет десять назад за 120 евриков, хотя и дешёвые за 20 евро, для чтения пойдут тоже. Просто для работы, страховка перенимает стоимость, да и весь день перед монитором. Как то так вобщем.