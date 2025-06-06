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≡ Можно ли детям смотреть, как забивают скот: мнение психолога
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51899
Можно ли детям смотреть, как забивают скот: мнение психолога
Отправлено: 06.06.25 - 16:57
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Курбан айт в этом году начинается сегодня, 6 июня, и продлится по 8 июня. Традиционно он сопровождается ритуальным забоем скота, и этот аспект всегда вызывает множество вопросов у родителей: можно ли детям наблюдать за этим процессом и не нанесет ли это вред их психике.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7591
Re: Можно ли детям смотреть, как забивают скот: мнение психолога
Отправлено: 06.06.25 - 19:19
#15
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Я всегда беседовал со своими детьми, рассказывал о том, что рыбалка и охота очень плохо (любое убийство),а спорт и музыка очень хорошо. Горжусь своими детьми, при выборе профессии и жизненных ориентиров, мои советы сыграли оүромную роль.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27922
Можно ли детям смотреть, как забивают скот: мнение психолога
Отправлено: 07.06.25 - 02:54
#16
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Цитата:
Карачун:
Знаете, гиперцентрализация это в общем-то зло. В действительно критической ситуации (ковид это очень сильно цветочки по сравнению с тем что может приключиться) такая система навернется первой. И, в нашем конкретном случае, мы просто останемся без жратвы.

Вы конечно останетесь, потому что в отличие от меня живёте в городе, добровольно выбрав гиперцентрализацию :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27922
Можно ли детям смотреть, как забивают скот: мнение психолога
Отправлено: 07.06.25 - 02:57
#17
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Цитата:
111:
Если женщину не будет кормить, это величайший грех мужика и нужно при этом просто стреляться..

Нафиг весь этот бред. Сказал бы жёстче, но цензура... :lol:

Цитата:
111:
Дело совсем не в забое, а о воспитании ребенка, который обязан быть мужчиной и кормить свою женщину.

Сынку программисту эту вату в уши катай :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27922
Можно ли детям смотреть, как забивают скот: мнение психолога
Отправлено: 07.06.25 - 02:59
#18
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Цитата:
Эл-починно:
Во первых, персонал для индустриального забоя, пусть позже, но тоже где то буду обучать.

Какой там персонал? Корова зашла в стойло, ее зажали, шарахнули током, а дальше любители найдутся разделать тушу за зарплату. :lol: А по идее там уже должна быть такая автоматизация, как на заводах БМВ ))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27922
Можно ли детям смотреть, как забивают скот: мнение психолога
Отправлено: 07.06.25 - 03:00
#19
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Цитата:
Эл-починно:
Навыки самовыживания всегда пригодятся.

Навыки заработать деньги себе на стейк гораздо более полезные. 8-)
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8015
Можно ли детям смотреть, как забивают скот: мнение психолога
Отправлено: 07.06.25 - 07:34
#20
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Я не рыбак и не охотник, а по теме вообще атеист, но спокойно отношусь ко всему этому! То что сказал Карачун про гиперцентрализацию справедливо относится ко всему! Всё что чересчур всё плохо! Гипер борьба за экологию, гипер борьба за женские права и т.д. Просто борьбу за экологию или за права женщин я только приветствую, но когда это приобретает агрессивные формы нет! Так же и исполнение ритуальных обрядов напоказ! Те кто так делает, вспоминает о вере обычно только в религиозные праздники! Действуй по вере в обычной жизни, относится к любой религии и тогда жизнь у всех будет гораздо лучше! Например во всех религиях есть заповедь "Не убий", но всегда находится оправдание её неисполнению!
К сожалению идеал недостижим, хотя возможно это закон жизни!
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27922
Re: Можно ли детям смотреть, как забивают скот: мнение психолога
Отправлено: 07.06.25 - 10:38
#21
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В ходе празднования Курбан-байрама в Турции пострадали более 14 тысяч человек. Все они получили ранения в ходе жертвоприношения, сообщил министр здравоохранения страны Кемаль Мемишоглу в социальной сети X. Всего насчитывается 14 372 пострадавших. Речь идет лишь о тех, кто обратился с травмами в медицинские учреждения. Наибольшее количество раненых зафиксировано в столице страны Анкаре — 1 049 человек. Еще 753 — в Стамбуле, 655 — в Конье.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45035
Можно ли детям смотреть, как забивают скот: мнение психолога
Отправлено: 07.06.25 - 14:58
#22
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Цитата:
maxsaf:

Цитата:
Всего насчитывается 14 372 пострадавших. Речь идет

Опять против Эрдогана что ли выступают?
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