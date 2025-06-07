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≡ Парня насильно увезли в военкомат в Костанае. Что ответили в полиции?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51899
Парня насильно увезли в военкомат в Костанае. Что ответили в полиции?
Отправлено: 07.06.25 - 11:22
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- К нему подошли 3 сотрудника в гражданской одежде не представились и начали скручивать,- сообщили очевидцы происходящего - его коллеги. - Отталкивали наших сотрудников, матерились. Не дождались юриста нашего, а силой скрутили и увезли.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3766
Re: Парня насильно увезли в военкомат в Костанае. Что ответили в...
Отправлено: 07.06.25 - 11:22
#1
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неужели воякам непонятно, что в случае реальной войны, такие насильно призванные ребята, первыми сдадутся в плен и с порохами выдадут все секреты о которых знают.
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
743
Re: Парня насильно увезли в военкомат в Костанае. Что ответили в...
Отправлено: 07.06.25 - 11:25
#2
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При Союзе, да это был долг и почетная обязанность. А сейчас при махровом капитализме откуда долг взялся? с рождения и до смерти человек рассчитывает только на себя. Государство же душит его налогами, штрафами, проверками ит.д. Школа, лечение ВУЗы жилье все платное, не то что при Союзе. Вот матери и задают резонный вопрос. Растили сами без участи государства, откуда долг взялся то?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
18213
Re: Парня насильно увезли в военкомат в Костанае. Что ответили в...
Отправлено: 07.06.25 - 11:25
#3
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я до конца понять не могу мотивы данных действий?
нет конечно понятно план никто не отменял и на местах плевать на морально-информационный аспект данных облав главное перед начальством отчитаться
но в сути то это не меняет того что создается негативный образ службы в армии
у нас тысячи здоровых спортиков и молодых оболтусов вон двигаются кто прямо говорит что хочет в армию но их не берут по надуманным причинам
зато больных,кривых, косых и главное тех кто не шибко желает терять год забирают силой
зачем?
вернётся такой через год что он об армии и государстве думать будет? ничего хорошего естественного
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
18213
Re: Парня насильно увезли в военкомат в Костанае. Что ответили в...
Отправлено: 07.06.25 - 11:27
#4
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Цитата:
юля елиссева:
неужели воякам непонятно, что в случае реальной войны, такие насильно призванные ребята, первыми сдадутся в плен и с порохами выдадут все секреты о которых знают.

вон Россия наглядный пример
набрали перед началом войны силой молодняк, без спроса записали их в контрактники и кинули на убой
итог-повальная сдача в плен, дезорганизованность и провал всего на свете
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1234
§ 1234
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
29.10.12
Сообщений:
732
Re: Парня насильно увезли в военкомат в Костанае. Что ответили в...
Отправлено: 07.06.25 - 12:48
#5
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Цитата:
abaika95:
Опять "случайно" перепутал страны. :-x
В украинской армии на линии боевого соприкосновения есть срочники (к сожалению).
В армии же РФ, и без "срочников" хватает контрактников.
А на начало СВО ещё и "Вагнера" были.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1376
Парня насильно увезли в военкомат в Костанае. Что ответили в полиции?
Отправлено: 07.06.25 - 13:03
#6
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Насильно прививаемый патриотизм до добра не доведет
Как говорится, насильно мил не будешь.
В эпоху рыночных отношений нет понятия долга родине, должны быть договорные отношения или контракты
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16635
Парня насильно увезли в военкомат в Костанае. Что ответили в полиции?
Отправлено: 07.06.25 - 13:15
#7
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100% наши взяли пример у украинских ТЦК-шников)
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4351
Парня насильно увезли в военкомат в Костанае. Что ответили в полиции?
Отправлено: 07.06.25 - 14:40
#8
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Цитата:
рихард:
резонный вопрос. Растили сами без участи государства, откуда долг взялся то?

В точку! Расти сам, воспитывай сам, образование сам, лечи сам, а как В армию - долг какой то откуда то взялся.

[Исправлено: Эл-починно, 07.06.2025 - 15:41]
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4351
Парня насильно увезли в военкомат в Костанае. Что ответили в полиции?
Отправлено: 07.06.25 - 14:44
#9
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Цитата:
Vit:
100% наши взяли пример у украинских ТЦК-шников)

Да не, там похлеще будет, хотя и им порой достаётся уже ! :lol:

первоисточник

[Исправлено: Эл-починно, 07.06.2025 - 15:49]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
18213
Парня насильно увезли в военкомат в Костанае. Что ответили в полиции?
Отправлено: 07.06.25 - 14:54
#10
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Цитата:
1234:
Опять "случайно" перепутал страны. В украинской армии на линии боевого соприкосновения есть срочники (к сожалению). В армии же РФ, и без "срочников" хватает контрактников. А на начало СВО ещё и "Вагнера" были.

Ага ага
Хватает контрактников набранных их срочников))
А то не было расследований как срочников в РФ принуждают подписывать контракт и валить на фронт
И также в России от срочной службы люди бегают
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8015
Re: Парня насильно увезли в военкомат в Костанае. Что ответили в...
Отправлено: 07.06.25 - 15:18
#11
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Хотел поворчать, как старикан по поводу призыва, но передумал! Даже для поколения Абайки и Максафа призыв, это не то ,что было для нас! Насчёт суицида, у нас был такой Мутаев из Татарстана, он вешаться начал с карантина, когда никого из старшего призыва не допускали к нам и до самого дембеля вешался! Насчёт дедовщины, мы воспринимали это как тяготы армейской службы, которые как написано в присяге нужно преодолевать, а не мамке жаловаться!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45035
Парня насильно увезли в военкомат в Костанае. Что ответили в полиции?
Отправлено: 07.06.25 - 15:19
#12
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У жены братана на не родной пацан в 20 лет прятался в деревне от этих, здоровый такой, братан возьми и ляпни, он вон там то и там то
Сдал короче,
Ох сожительница его и он сам были злые такие почему то.
Но с армии пришел довольный, растолстел даже еще больше кажется, вернулся Героем и будет получать боевые какие то, разгонял митинг там, вели боевые действия.
Сейчас где не знаю, разбежались они
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45035
Парня насильно увезли в военкомат в Костанае. Что ответили в полиции?
Отправлено: 07.06.25 - 15:25
#13
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А племяш рвался в армию, не брали, он хотел ментярой стать, а армия нужна для этого, так не возьмут, еле как в 22 года или в 21 взяли, попал в ВДВ , в Алматы, два по моему отпуска, мамашка гоняла туда чуть ли не каждый месяц, по городу гуляли каждый раз, не армия, а курорт..
В оконцовке пришел и стал таксистом..
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