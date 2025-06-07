Парня насильно увезли в военкомат в Костанае. Что ответили в полиции?
Отправлено: 07.06.25 - 11:22
- К нему подошли 3 сотрудника в гражданской одежде не представились и начали скручивать,- сообщили очевидцы происходящего - его коллеги. - Отталкивали наших сотрудников, матерились. Не дождались юриста нашего, а силой скрутили и увезли. Читать новость
При Союзе, да это был долг и почетная обязанность. А сейчас при махровом капитализме откуда долг взялся? с рождения и до смерти человек рассчитывает только на себя. Государство же душит его налогами, штрафами, проверками ит.д. Школа, лечение ВУЗы жилье все платное, не то что при Союзе. Вот матери и задают резонный вопрос. Растили сами без участи государства, откуда долг взялся то?
я до конца понять не могу мотивы данных действий? нет конечно понятно план никто не отменял и на местах плевать на морально-информационный аспект данных облав главное перед начальством отчитаться но в сути то это не меняет того что создается негативный образ службы в армии у нас тысячи здоровых спортиков и молодых оболтусов вон двигаются кто прямо говорит что хочет в армию но их не берут по надуманным причинам зато больных,кривых, косых и главное тех кто не шибко желает терять год забирают силой зачем? вернётся такой через год что он об армии и государстве думать будет? ничего хорошего естественного
Опять "случайно" перепутал страны. В украинской армии на линии боевого соприкосновения есть срочники (к сожалению). В армии же РФ, и без "срочников" хватает контрактников. А на начало СВО ещё и "Вагнера" были.
1234: Опять "случайно" перепутал страны. В украинской армии на линии боевого соприкосновения есть срочники (к сожалению). В армии же РФ, и без "срочников" хватает контрактников. А на начало СВО ещё и "Вагнера" были.
Ага ага Хватает контрактников набранных их срочников)) А то не было расследований как срочников в РФ принуждают подписывать контракт и валить на фронт И также в России от срочной службы люди бегают
Хотел поворчать, как старикан по поводу призыва, но передумал! Даже для поколения Абайки и Максафа призыв, это не то ,что было для нас! Насчёт суицида, у нас был такой Мутаев из Татарстана, он вешаться начал с карантина, когда никого из старшего призыва не допускали к нам и до самого дембеля вешался! Насчёт дедовщины, мы воспринимали это как тяготы армейской службы, которые как написано в присяге нужно преодолевать, а не мамке жаловаться!
У жены братана на не родной пацан в 20 лет прятался в деревне от этих, здоровый такой, братан возьми и ляпни, он вон там то и там то Сдал короче, Ох сожительница его и он сам были злые такие почему то. Но с армии пришел довольный, растолстел даже еще больше кажется, вернулся Героем и будет получать боевые какие то, разгонял митинг там, вели боевые действия. Сейчас где не знаю, разбежались они
А племяш рвался в армию, не брали, он хотел ментярой стать, а армия нужна для этого, так не возьмут, еле как в 22 года или в 21 взяли, попал в ВДВ , в Алматы, два по моему отпуска, мамашка гоняла туда чуть ли не каждый месяц, по городу гуляли каждый раз, не армия, а курорт.. В оконцовке пришел и стал таксистом..
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