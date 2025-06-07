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Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.06.25 - 09:03
Смотрел интервью Токаева телеканалу " Аль Джазира"! Отметил для себя несколько моментов по внешней и внутренней политике.
По внешней; БРИКС это неэффективная организация поэтому Казахстан в неё не вступает! ОБСЕ тоже неэффективная и не беспристрастная организация поэтому мы не соблюдаем её рекомендации, хотя и сотрудничаем!
По внутренней; в Казахстане президент проводит политику "Закон и порядок"!
Поэтому, чтобы не допустить хаос так и будут продолжаться ограничения на проведение уличных мероприятий и регистрацию оппозиционных партий!
Всё упрёки правозащитных организаций несостоятельны потому, что мы знаем кем они финансировались и какие цели преследовали! Зачастую там сидят очень циничные люди!
Какой я сделал вывод? Президент сказал, что этим государством он будет управлять так, как он хочет и никто ему не указ! Добавив при этом, что президент это госменеджер нанятый народом!
Смешанные чувства у меня, не могу сказать,что всё это мне сильно нравится, хотя и возразить пока, что ничего не могу!
Могу лишь сказать, что степень авторитарности по сравнению с предыдущим президентом не только не уменьшилась с приходом мягкого и интеллигентного человека, но и кратно увеличилась!
По внешней; БРИКС это неэффективная организация поэтому Казахстан в неё не вступает! ОБСЕ тоже неэффективная и не беспристрастная организация поэтому мы не соблюдаем её рекомендации, хотя и сотрудничаем!
По внутренней; в Казахстане президент проводит политику "Закон и порядок"!
Поэтому, чтобы не допустить хаос так и будут продолжаться ограничения на проведение уличных мероприятий и регистрацию оппозиционных партий!
Всё упрёки правозащитных организаций несостоятельны потому, что мы знаем кем они финансировались и какие цели преследовали! Зачастую там сидят очень циничные люди!
Какой я сделал вывод? Президент сказал, что этим государством он будет управлять так, как он хочет и никто ему не указ! Добавив при этом, что президент это госменеджер нанятый народом!
Смешанные чувства у меня, не могу сказать,что всё это мне сильно нравится, хотя и возразить пока, что ничего не могу!
Могу лишь сказать, что степень авторитарности по сравнению с предыдущим президентом не только не уменьшилась с приходом мягкого и интеллигентного человека, но и кратно увеличилась!
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.06.25 - 09:07
Забыл сказать, что президент планирует увеличить значимость " средних стран" в ООН, в сообществе которых Казахстан хочет стать одним из лидеров!
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 2382
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.06.25 - 09:23
Цитата:
Когда Токаев заехал в Рудный, специально для него раскопали место, где был порыв на теплотрассе.
Дабы продемонстрировать уровень износа системы.
Деньги в город полились рекой. За короткий срок было отремонтировано большинство теплосетей.
...
Это я к тому, что понты и показуха у нас определяют, что , как и где делать.
Но президену об этом докладывают, как о реальном состоянии экономики в стране.
А по сути - экономики в стране попросту нет. Есть выкачивание ресурсов иностранными компаниями.
И если эти иностранцы, вдруг, резко и дружно уйдут из Казахстана, в стране наступит хаос.
Ибо подавляющее большинство населения тупо останется без работы.
При таком положении дел говорить о "средних странах", а тем более, о каком-то лидерстве среди них - верх наивности.
На одних штрафах далеко не уедешь.
[Исправлено: Skeptic, 07.06.2025 - 10:24]
saba:
средних стран
средних стран
Когда Токаев заехал в Рудный, специально для него раскопали место, где был порыв на теплотрассе.
Дабы продемонстрировать уровень износа системы.
Деньги в город полились рекой. За короткий срок было отремонтировано большинство теплосетей.
...
Это я к тому, что понты и показуха у нас определяют, что , как и где делать.
Но президену об этом докладывают, как о реальном состоянии экономики в стране.
А по сути - экономики в стране попросту нет. Есть выкачивание ресурсов иностранными компаниями.
И если эти иностранцы, вдруг, резко и дружно уйдут из Казахстана, в стране наступит хаос.
Ибо подавляющее большинство населения тупо останется без работы.
При таком положении дел говорить о "средних странах", а тем более, о каком-то лидерстве среди них - верх наивности.
На одних штрафах далеко не уедешь.
[Исправлено: Skeptic, 07.06.2025 - 10:24]
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.06.25 - 09:51
Цитата:
Немного поспорил бы с Вами об этом! Во первых, президент вряд ли такой человек, которму можно "скормить" всё что угодно! Это просто выгодновсем, в том числе и ему, вера в "Доброго царя" который ничего не знает , а коварные бояре делают всё что им заблагорассудится!
Во вторых в экономике у нас всё не так уж и плохо, правда сколько здесь заслуги правительства это спорный вопрос.
говорю это как человек, который каждое утро видит толпы людей идущих на работу в Аллюр и огромное количество автобусов проезжающих дальше в технопарк! Не бьют же они баклуши целыми днями в конце концов! Из нового, попробовал очень вкусное мороженое "Lengerskoe" из Туркестанской области , конфеты "Maxxi" оттуда же. Если память мне не изменяет было всего три кондитерских фабрики при СССР в Казахстане. Посыпать голову пеплом и кричать как у нас всё плохо, не стоит! Я вот разговаривал с бабушкой из Бендер в Приднестровье, в гости к внучке сюда приехала, так она завидует нашей жизни.
Skeptic:
экономики
экономики
Немного поспорил бы с Вами об этом! Во первых, президент вряд ли такой человек, которму можно "скормить" всё что угодно! Это просто выгодновсем, в том числе и ему, вера в "Доброго царя" который ничего не знает , а коварные бояре делают всё что им заблагорассудится!
Во вторых в экономике у нас всё не так уж и плохо, правда сколько здесь заслуги правительства это спорный вопрос.
говорю это как человек, который каждое утро видит толпы людей идущих на работу в Аллюр и огромное количество автобусов проезжающих дальше в технопарк! Не бьют же они баклуши целыми днями в конце концов! Из нового, попробовал очень вкусное мороженое "Lengerskoe" из Туркестанской области , конфеты "Maxxi" оттуда же. Если память мне не изменяет было всего три кондитерских фабрики при СССР в Казахстане. Посыпать голову пеплом и кричать как у нас всё плохо, не стоит! Я вот разговаривал с бабушкой из Бендер в Приднестровье, в гости к внучке сюда приехала, так она завидует нашей жизни.
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 1629
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.06.25 - 10:45
Цитата:
Вы Казахстан с Приднестровьем сравниваете??? Тогда вашему выбору можно предоставить ещё и множество африканских стран для сравнения. Кстати неплохой пример. Ребята хотели быть сильно дофига русскими, должны бы наслаждаться достигнутым а не завидовать. В частности необходимости иметь помимо внутреннего еще и какой-нибудь легитимный паспорт: Модавии, Украины, РФ и т.д. Так же тому что вся страна в сущности принадлежит, или возможно принадлежала, одной компании - шериф.
saba:
в Приднестровье,
в Приднестровье,
Вы Казахстан с Приднестровьем сравниваете??? Тогда вашему выбору можно предоставить ещё и множество африканских стран для сравнения. Кстати неплохой пример. Ребята хотели быть сильно дофига русскими, должны бы наслаждаться достигнутым а не завидовать. В частности необходимости иметь помимо внутреннего еще и какой-нибудь легитимный паспорт: Модавии, Украины, РФ и т.д. Так же тому что вся страна в сущности принадлежит, или возможно принадлежала, одной компании - шериф.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 18212
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.06.25 - 11:32
Цитата:
я бы на месте русских и россиян не радовался данной выходке
во первых этот любитель русского языка говорит с заметным прибалтийским акцентом тоесть для него русский язык не родной
во вторых это больше похоже на провокацию против русских и русского языка в прибалтике
что изменит его выходка? ничего, прибалты только утвердятся в мнении что русский язык нужно быстрее убирать поэтому и радоваться тут нечему абсолютно
maxsaf:
Красава Цитата: Депутат латвийского Сейма Алексей Росликов на очередном заседании выступил в защиту русских и русскоязычного населения в Латвии, за что был удален из зала под крики и улюлюкание других политиков. Во время своей пламенной речи Росликов внезапно перешел на родной язык и заявил, что планы местного правительства по этноциду провалятся, так как русских людей просто больше. «Нас больше и русский язык — наш язык», — такими словами завершил свое выступление депутат, после чего показал направление, куда могут проследовать парламентарии, которые с ним не согласны.
Красава Цитата: Депутат латвийского Сейма Алексей Росликов на очередном заседании выступил в защиту русских и русскоязычного населения в Латвии, за что был удален из зала под крики и улюлюкание других политиков. Во время своей пламенной речи Росликов внезапно перешел на родной язык и заявил, что планы местного правительства по этноциду провалятся, так как русских людей просто больше. «Нас больше и русский язык — наш язык», — такими словами завершил свое выступление депутат, после чего показал направление, куда могут проследовать парламентарии, которые с ним не согласны.
я бы на месте русских и россиян не радовался данной выходке
во первых этот любитель русского языка говорит с заметным прибалтийским акцентом тоесть для него русский язык не родной
во вторых это больше похоже на провокацию против русских и русского языка в прибалтике
что изменит его выходка? ничего, прибалты только утвердятся в мнении что русский язык нужно быстрее убирать поэтому и радоваться тут нечему абсолютно
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