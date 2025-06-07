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≡ Николай ГИНЬЯТОВ: Битвы за птичий бизнес
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51897
Николай ГИНЬЯТОВ: Битвы за птичий бизнес
Отправлено: 07.06.25 - 11:29
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Недавно соцсети облетело видео, записанное «трудовым коллективом птицефабрики» во главе с исполнительным директором Михаилом Усовым. Директор на видео выражает обеспокоенность по поводу действий Службы экономических расследований, которая, по его словам, мешает нормальной работе предприятия.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
18212
Re: Николай ГИНЬЯТОВ: Битвы за птичий бизнес
Отправлено: 07.06.25 - 11:29
#1
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матрица еще не была настолько реальна))
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