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≡ Парня насильно увезли в военкомат в Костанае. Что ответили в полиции?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51897
Парня насильно увезли в военкомат в Костанае. Что ответили в полиции?
Отправлено: 07.06.25 - 11:22
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- К нему подошли 3 сотрудника в гражданской одежде не представились и начали скручивать,- сообщили очевидцы происходящего - его коллеги. - Отталкивали наших сотрудников, матерились. Не дождались юриста нашего, а силой скрутили и увезли.
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юля елиссева
* юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3766
Re: Парня насильно увезли в военкомат в Костанае. Что ответили в...
Отправлено: 07.06.25 - 11:22
#1
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неужели воякам непонятно, что в случае реальной войны, такие насильно призванные ребята, первыми сдадутся в плен и с порохами выдадут все секреты о которых знают.
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
743
Re: Парня насильно увезли в военкомат в Костанае. Что ответили в...
Отправлено: 07.06.25 - 11:25
#2
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При Союзе, да это был долг и почетная обязанность. А сейчас при махровом капитализме откуда долг взялся? с рождения и до смерти человек рассчитывает только на себя. Государство же душит его налогами, штрафами, проверками ит.д. Школа, лечение ВУЗы жилье все платное, не то что при Союзе. Вот матери и задают резонный вопрос. Растили сами без участи государства, откуда долг взялся то?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
18212
Re: Парня насильно увезли в военкомат в Костанае. Что ответили в...
Отправлено: 07.06.25 - 11:25
#3
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я до конца понять не могу мотивы данных действий?
нет конечно понятно план никто не отменял и на местах плевать на морально-информационный аспект данных облав главное перед начальством отчитаться
но в сути то это не меняет того что создается негативный образ службы в армии
у нас тысячи здоровых спортиков и молодых оболтусов вон двигаются кто прямо говорит что хочет в армию но их не берут по надуманным причинам
зато больных,кривых, косых и главное тех кто не шибко желает терять год забирают силой
зачем?
вернётся такой через год что он об армии и государстве думать будет? ничего хорошего естественного
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
18212
Re: Парня насильно увезли в военкомат в Костанае. Что ответили в...
Отправлено: 07.06.25 - 11:27
#4
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Цитата:
юля елиссева:
неужели воякам непонятно, что в случае реальной войны, такие насильно призванные ребята, первыми сдадутся в плен и с порохами выдадут все секреты о которых знают.

вон Россия наглядный пример
набрали перед началом войны силой молодняк, без спроса записали их в контрактники и кинули на убой
итог-повальная сдача в плен, дезорганизованность и провал всего на свете
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