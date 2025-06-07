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Парня насильно увезли в военкомат в Костанае. Что ответили в полиции?
Парня насильно увезли в военкомат в Костанае. Что ответили в полиции?
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