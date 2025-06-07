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юля елиссева:

неужели воякам непонятно, что в случае реальной войны, такие насильно призванные ребята, первыми сдадутся в плен и с порохами выдадут все секреты о которых знают.

Цитата:вон Россия наглядный примернабрали перед началом войны силой молодняк, без спроса записали их в контрактники и кинули на убойитог-повальная сдача в плен, дезорганизованность и провал всего на свете