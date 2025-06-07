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maxsaf:

Красава Цитата: Депутат латвийского Сейма Алексей Росликов на очередном заседании выступил в защиту русских и русскоязычного населения в Латвии, за что был удален из зала под крики и улюлюкание других политиков. Во время своей пламенной речи Росликов внезапно перешел на родной язык и заявил, что планы местного правительства по этноциду провалятся, так как русских людей просто больше. «Нас больше и русский язык — наш язык», — такими словами завершил свое выступление депутат, после чего показал направление, куда могут проследовать парламентарии, которые с ним не согласны.

Цитата:я бы на месте русских и россиян не радовался данной выходкево первых этот любитель русского языка говорит с заметным прибалтийским акцентом тоесть для него русский язык не роднойво вторых это больше похоже на провокацию против русских и русского языка в прибалтикечто изменит его выходка? ничего, прибалты только утвердятся в мнении что русский язык нужно быстрее убирать поэтому и радоваться тут нечему абсолютно