Отправлено: - 10:02

maxsaf: Наоборот, надо как с тонировкой: платишь сто лямов в год, и делаешь, что хочешь

Цитата:Ну почти так И получается -мы платим в фонд, а они делают, что хотят.Когда ж эти твари нажрутсяВот действительно, пора уже крайнюю меру вводить -руки отрубать за коррупцию. Пара оттяпанных ладошек (я надеюсь) отобьет охоту на чужой каравай хлебало разевать...