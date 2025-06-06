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Замглавы Фонда социального медстрахования Казахстана подозревается в хищении 400 млн тенге
Замглавы Фонда социального медстрахования Казахстана подозревается в хищении 400 млн тенге
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 51895
Замглавы Фонда социального медстрахования Казахстана подозревается в хищении 400 млн тенге
Отправлено: 06.06.25 - 17:50
В июне 2025 года в рамках проводимого расследования была раскрыта масштабная коррупционная схема с участием высокопоставленных должностных лиц центрального аппарата и филиала Фонда социального медицинского страхования (ФСМС) по Восточно-Казахстанской области. Об этом сообщила пресс-служба Антикора.
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Re: Замглавы Фонда социального медстрахования Казахстана...
Отправлено: 06.06.25 - 17:50
Какая "удивительная неожиданность!"
Д
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г. Рудный
- Регистрация:
- 05.01.15
- Сообщений:
- 1427
Re: Замглавы Фонда социального медстрахования Казахстана...
Отправлено: 06.06.25 - 19:16
Вот-вот, о чем я всегда и говорил. Воруют наверху, а врачей на камеры снимать пациентов заставили. Ну и как они помогли решить эту проблему в этом случае?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 02.07.12
- Сообщений:
- 7591
Re: Замглавы Фонда социального медстрахования Казахстана...
Отправлено: 06.06.25 - 19:32
Надо ужесточить наказание и приравнять сие деяние к тяжким преступлениям наравне с убийством. Убивать доверие и авторитет к любой работе никто не имеет права, чтобы там не говорил президент про не имели злого умысла
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 27921
Замглавы Фонда социального медстрахования Казахстана подозревается в хищении 400 млн тенге
Отправлено: 06.06.25 - 21:30
Цитата:
Наоборот, надо как с тонировкой: платишь сто лямов в год, и делаешь, что хочешь
сайлау курманов:
Надо ужесточить наказание и приравнять сие деяние к тяжким преступлениям наравне с убийством.
Надо ужесточить наказание и приравнять сие деяние к тяжким преступлениям наравне с убийством.
Наоборот, надо как с тонировкой: платишь сто лямов в год, и делаешь, что хочешь
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 15.12.23
- Сообщений:
- 911
Re: Замглавы Фонда социального медстрахования Казахстана...
Отправлено: 06.06.25 - 23:59
Если воруют, не только врачи, воруют во всех сферах, где нет контроля и цветет халатность, безделье, плохая работа правоохранительных органов! И это значит, что видимо уже пора ввести китайские законы с высшей мерой, по другому никто не поймет никогда! Все преступления происходят от отсутствия реальной ответственности в жалостливой зависимой от импорта стране, которая вырастила дармоедов и иждивенцев! Все заняты тем, что только торгуют чужим товаром, поднимая цены, потому что другого сами не могут и даже не хотят, ожидая "манной с небес", ожидая незаслуженно новое жилье, бесплатных и безвозвратных кредитов, при этом обвиняя всех во всех бедах! С себя начните говоруны и мечтатели! Болтать не мешки таскать! Нужно гос-ву реально принимать меры, а некому, и не нужно ждать, что население поймет и будет толерантным, работящим, не уклоняющимся от несения воинской службы! Проще чем воспитывать штрафами, принудительным трудом, лишением свободы и содержать преступников за счет бюджета, просто необходимо создавать роботов, чтобы не воровали,не болели, не убивали друг друга, не поджигали леса, и тому подобное! Поэтому ничего удивительного, скоро каждый будет осужден, самими осужденными!
Re: Замглавы Фонда социального медстрахования Казахстана...
Отправлено: 07.06.25 - 09:10
Цитата:
Кто их вводить будет? Те, кто ворует?
Они, скорее, соревнования придумают "Кто больше украл" и призовой фонд - половину бюджета страны.
Чтобы уж до конца добить страну.
абике:
пора ввести китайские законы
пора ввести китайские законы
Кто их вводить будет? Те, кто ворует?
Они, скорее, соревнования придумают "Кто больше украл" и призовой фонд - половину бюджета страны.
Чтобы уж до конца добить страну.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 8013
Re: Замглавы Фонда социального медстрахования Казахстана...
Отправлено: 07.06.25 - 09:28
Почему то мне вспоминается фильм "Операция "Ы" и другие приключения Шурика". Помните там дружинник с возгласом " проклятый расхититель социалистической собственности" бьёт вора. Так и мы, клеймим позором коррупционеров, а предложи нам взятку в 400 миллионов тенге многие из нас клеймящих устояли бы? Что то я в себе сомневаюсь!
Кстати все соискатели госслужбы по настоянию Антикора проходят тест на отношение к коррупции! Что характерно , практически у всех страстная нетерпимость к взяткам!!!
Кстати все соискатели госслужбы по настоянию Антикора проходят тест на отношение к коррупции! Что характерно , практически у всех страстная нетерпимость к взяткам!!!
v
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 1375
Re: Замглавы Фонда социального медстрахования Казахстана...
Отправлено: 07.06.25 - 10:02
Цитата:
Ну почти так И получается -мы платим в фонд, а они делают, что хотят.
Когда ж эти твари нажрутся
Вот действительно, пора уже крайнюю меру вводить -руки отрубать за коррупцию. Пара оттяпанных ладошек (я надеюсь) отобьет охоту на чужой каравай хлебало разевать...
maxsaf: Наоборот, надо как с тонировкой: платишь сто лямов в год, и делаешь, что хочешь
Ну почти так И получается -мы платим в фонд, а они делают, что хотят.
Когда ж эти твари нажрутся
Вот действительно, пора уже крайнюю меру вводить -руки отрубать за коррупцию. Пара оттяпанных ладошек (я надеюсь) отобьет охоту на чужой каравай хлебало разевать...
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