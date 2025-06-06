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Карачун:

Знаете, гиперцентрализация это в общем-то зло. В действительно критической ситуации (ковид это очень сильно цветочки по сравнению с тем что может приключиться) такая система навернется первой. И, в нашем конкретном случае, мы просто останемся без жратвы.

Цитата:Вы конечно останетесь, потому что в отличие от меня живёте в городе, добровольно выбрав гиперцентрализацию