Re: Девочке ампутировали ноги после ДТП с автобусом: Чем поможет...

Отправлено: - 07:18

А что никто за дверной косяк дома не цеплялся? Водитель безусловно виноват и он понесет заслуженное наказание! Но вот это общественное обсуждение ни к чему! Всё просто супер водители и только ленивый не пошутил по этому поводу! Девочке и всем пострадавшим скорейшего выздоровления, а водителя мне жалко, секундная потеря концентрации и вся жизнь под откос!