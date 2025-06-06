Re: Замглавы Фонда социального медстрахования Казахстана...

Отправлено: - 23:59

Если воруют, не только врачи, воруют во всех сферах, где нет контроля и цветет халатность, безделье, плохая работа правоохранительных органов! И это значит, что видимо уже пора ввести китайские законы с высшей мерой, по другому никто не поймет никогда! Все преступления происходят от отсутствия реальной ответственности в жалостливой зависимой от импорта стране, которая вырастила дармоедов и иждивенцев! Все заняты тем, что только торгуют чужим товаром, поднимая цены, потому что другого сами не могут и даже не хотят, ожидая "манной с небес", ожидая незаслуженно новое жилье, бесплатных и безвозвратных кредитов, при этом обвиняя всех во всех бедах! С себя начните говоруны и мечтатели! Болтать не мешки таскать! Нужно гос-ву реально принимать меры, а некому, и не нужно ждать, что население поймет и будет толерантным, работящим, не уклоняющимся от несения воинской службы! Проще чем воспитывать штрафами, принудительным трудом, лишением свободы и содержать преступников за счет бюджета, просто необходимо создавать роботов, чтобы не воровали,не болели, не убивали друг друга, не поджигали леса, и тому подобное! Поэтому ничего удивительного, скоро каждый будет осужден, самими осужденными!