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Загадочные объекте в небе озадачили жителей разных городов Казахстана. Их видели и в Костанайской области
Загадочные объекте в небе озадачили жителей разных городов Казахстана. Их видели и в Костанайской области
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 51895
Загадочные объекте в небе озадачили жителей разных городов Казахстана. Их видели и в Костанайской области
Отправлено: 06.06.25 - 01:03
Кадры были сделаны в разных регионах поздно вечером 5 июня 2025 года. Летящие объекты снимали жители Костаная, Астаны, Павлодара, Аркалыка и других городов. Казахстанцы предполагают, что это могут быть дроны, или части, отделившиеся от ракет или спутников.
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1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 45031
Re: Загадочные объекте в небе озадачили жителей разных городов...
Отправлено: 06.06.25 - 01:03
Орешник летает туда сюда, что нам русским еще остаётся делать?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 2239
Загадочные объекте в небе озадачили жителей разных городов Казахстана. Их видели и в Костанайской области
Отправлено: 06.06.25 - 07:31
Цитата:
Да уже по всем каналам передают что орешник в воздухе развалился...в ютюбе есть..."ОРЕШНИК" РАЗВАЛИЛСЯ НАД КАЗАХСТАНОМ. Путин провалил возмездие
[Исправлено: ПолиграфЪ Боярышников, 06.06.2025 - 08:31]
Среди возможных вариантов:
❓ Разгонный блок китайской ракеты ZQ-2E. Время входа в атмосферу 5 июня около 22.40 по времени Астаны;
❓ Спутник STARLINK-1631 (SpaceX). Время входа: 6 июня в 03.41 по времени Алматы;
❓Разгонный блок японской ракеты H-2A R/B. Время входа: 6 июня в 00.36 по времени Алматы.
Источник:
❓ Разгонный блок китайской ракеты ZQ-2E. Время входа в атмосферу 5 июня около 22.40 по времени Астаны;
❓ Спутник STARLINK-1631 (SpaceX). Время входа: 6 июня в 03.41 по времени Алматы;
❓Разгонный блок японской ракеты H-2A R/B. Время входа: 6 июня в 00.36 по времени Алматы.
Источник:
Да уже по всем каналам передают что орешник в воздухе развалился...в ютюбе есть..."ОРЕШНИК" РАЗВАЛИЛСЯ НАД КАЗАХСТАНОМ. Путин провалил возмездие
[Исправлено: ПолиграфЪ Боярышников, 06.06.2025 - 08:31]
Загадочные объекте в небе озадачили жителей разных городов Казахстана. Их видели и в Костанайской области
Отправлено: 06.06.25 - 08:34
Цитата:
Интересно, а куда и откуда летело сие возмездие?
ПолиграфЪ Боярышников:
Да уже по всем каналам передают что орешник в воздухе развалился...в ютюбе есть..."ОРЕШНИК" РАЗВАЛИЛСЯ НАД КАЗАХСТАНОМ. Путин провалил возмездие
Да уже по всем каналам передают что орешник в воздухе развалился...в ютюбе есть..."ОРЕШНИК" РАЗВАЛИЛСЯ НАД КАЗАХСТАНОМ. Путин провалил возмездие
Интересно, а куда и откуда летело сие возмездие?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.04.24
- Сообщений:
- 179
Re: Загадочные объекте в небе озадачили жителей разных городов...
Отправлено: 06.06.25 - 09:40
Цитата:
Мы видать с Аркалыка запускали
maxsaf:
а куда и откуда летело сие возмездие?
а куда и откуда летело сие возмездие?
Мы видать с Аркалыка запускали
Д
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г. Рудный
- Регистрация:
- 05.01.15
- Сообщений:
- 1427
Re: Загадочные объекте в небе озадачили жителей разных городов...
Отправлено: 06.06.25 - 09:44
Стопицот тысяч раз видел цепочку из запущенных Максом спутников, разгонные блоки которых превращаются в то, что снято на видео и радостные обыватели называют чем угодно, кто во что горазд. В небо надо почаще смотреть и тогда не будет глупых домыслов.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 16632
Re: Загадочные объекте в небе озадачили жителей разных городов...
Отправлено: 06.06.25 - 10:55
Уже правительство всем сказало, это Китай или Маск. Но нашим патриотам но ночам орешники и сепаратисты снятся. Мучаются кошмарами. Блин и лекарств же нет, не помочь им не как)
Загадочные объекте в небе озадачили жителей разных городов Казахстана. Их видели и в Костанайской области
Отправлено: 06.06.25 - 10:56
Цитата:
Дорогой салют получился
EvilWizard:
Мы видать с Аркалыка запускали
Мы видать с Аркалыка запускали
Дорогой салют получился
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 2239
Re: Загадочные объекте в небе озадачили жителей разных городов...
Отправлено: 06.06.25 - 13:35
Цитата:
А вам правительство не сказало что Орешник запускали с полигона Капустин Яр который находиться в Астрахаской области, и баллистическая ракета взорвалась примерно над Курганской областью.?
Vit:
Уже правительство всем сказало, это Китай или Маск.
Уже правительство всем сказало, это Китай или Маск.
А вам правительство не сказало что Орешник запускали с полигона Капустин Яр который находиться в Астрахаской области, и баллистическая ракета взорвалась примерно над Курганской областью.?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 12012
Re: Загадочные объекте в небе озадачили жителей разных городов...
Отправлено: 06.06.25 - 17:52
Цитата:
---Ник тебе ли летел ?
111:
что нам русским еще остаётся делать?
что нам русским еще остаётся делать?
---Ник тебе ли летел ?
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 2028
Re: Загадочные объекте в небе озадачили жителей разных городов...
Отправлено: 06.06.25 - 23:01
Цитата:
.....если лекарство ещё не изобрели то только в дурку палата нУмер шесть...
Vit:
Мучаются кошмарами. Блин и лекарств же нет, не помочь им не как)
Мучаются кошмарами. Блин и лекарств же нет, не помочь им не как)
.....если лекарство ещё не изобрели то только в дурку палата нУмер шесть...
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