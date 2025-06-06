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≡ Замглавы Фонда социального медстрахования Казахстана подозревается в хищении 400 млн тенге
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51895
Замглавы Фонда социального медстрахования Казахстана подозревается в хищении 400 млн тенге
Отправлено: 06.06.25 - 17:50
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В июне 2025 года в рамках проводимого расследования была раскрыта масштабная коррупционная схема с участием высокопоставленных должностных лиц центрального аппарата и филиала Фонда социального медицинского страхования (ФСМС) по Восточно-Казахстанской области. Об этом сообщила пресс-служба Антикора.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2380
Re: Замглавы Фонда социального медстрахования Казахстана...
Отправлено: 06.06.25 - 17:50
#1
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Какая "удивительная неожиданность!" 8-)
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1427
Re: Замглавы Фонда социального медстрахования Казахстана...
Отправлено: 06.06.25 - 19:16
#2
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Вот-вот, о чем я всегда и говорил. Воруют наверху, а врачей на камеры снимать пациентов заставили. Ну и как они помогли решить эту проблему в этом случае?
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7591
Re: Замглавы Фонда социального медстрахования Казахстана...
Отправлено: 06.06.25 - 19:32
#3
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Надо ужесточить наказание и приравнять сие деяние к тяжким преступлениям наравне с убийством. Убивать доверие и авторитет к любой работе никто не имеет права, чтобы там не говорил президент про не имели злого умысла
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27915
Замглавы Фонда социального медстрахования Казахстана подозревается в хищении 400 млн тенге
Отправлено: 06.06.25 - 21:30
#4
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Цитата:
сайлау курманов:
Надо ужесточить наказание и приравнять сие деяние к тяжким преступлениям наравне с убийством.

Наоборот, надо как с тонировкой: платишь сто лямов в год, и делаешь, что хочешь :lol:
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