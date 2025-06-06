Re: Замглавы Фонда социального медстрахования Казахстана...

Отправлено: - 19:16

Вот-вот, о чем я всегда и говорил. Воруют наверху, а врачей на камеры снимать пациентов заставили. Ну и как они помогли решить эту проблему в этом случае?