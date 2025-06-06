Отправлено: - 18:35

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Нет, этого Шамана, о ком говорит Наша Газета..

Цитата:---Опять и снова всё переврал ! Где ты увидел шамана в статье , которую ты так и не прочел конца , писатель ?( Кстати слово конец привяжи к своим фантазиям). Тебе вроде ясно МО РК сказало ---***Министерство обороны, тем временем, распространило сообщение, в котором говорится, что нарушений воздушного пространства Казахстана не зафиксировано и угроз для населения нет.***