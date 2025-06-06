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≡ Загадочные огни в небе над Казахстаном: что это было, раскрыл астроном
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51895
Загадочные огни в небе над Казахстаном: что это было, раскрыл астроном
Отправлено: 06.06.25 - 15:48
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Поздно вечером 5 июня жители области сообщили "НГ" о загадочных объектах в небе. Соцсети заполонили видео летящих объектов. Видели их и над другими населенными пунктами Казахстана, а также Кыргызстана. Что это было, объяснил астроном из Астаны Артур ГАЙДУК.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
12012
Re: Загадочные огни в небе над Казахстаном: что это было,...
Отправлено: 06.06.25 - 18:35
#15
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Цитата:
111:
Нет, этого Шамана, о ком говорит Наша Газета..

---Опять и снова всё переврал ! Где ты увидел шамана в статье , которую ты так и не прочел конца , писатель ?( Кстати слово конец привяжи к своим фантазиям). Тебе вроде ясно МО РК сказало ---***Министерство обороны, тем временем, распространило сообщение, в котором говорится, что нарушений воздушного пространства Казахстана не зафиксировано и угроз для населения нет.***
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45030
Загадочные огни в небе над Казахстаном: что это было, раскрыл астроном
Отправлено: 06.06.25 - 18:37
#16
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Цитата:
Гога:

Цитата:
Министерство обороны, тем временем, распространило сообщение, в ко

Сегодня сказал Шаман и сегодня спустя сутки МО очухалось!
Совсем как у вас после Дроновой атаки.
А вот посмотри на украинцев, они это делают задолго до..
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27913
Загадочные огни в небе над Казахстаном: что это было, раскрыл астроном
Отправлено: 06.06.25 - 19:31
#17
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Цитата:
111:
А вот посмотри на украинцев, они это делают задолго до..

Им американцы со своих спутников сообщают :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45030
Загадочные огни в небе над Казахстаном: что это было, раскрыл астроном
Отправлено: 06.06.25 - 20:22
#18
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Цитата:
maxsaf:

Цитата:
Им американцы со своих спутников сообщают :lol:

При чем тут вообще это?
Они купили спутник слежения, арендуют и снимки.
Но мы то, на мировой арене КОСМИЧЕСКАЯ держава, со своими военными спутниками и даже такими как Максар, где любой может заказать фото.
Где это все?
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