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Курбан айт в этом году начинается сегодня, 6 июня, и продлится по 8 июня. Традиционно он сопровождается ритуальным забоем скота, и этот аспект всегда вызывает множество вопросов у родителей: можно ли детям наблюдать за этим процессом и не нанесет ли это вред их психике.