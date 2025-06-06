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≡ Можно ли детям смотреть, как забивают скот: мнение психолога
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51895
Можно ли детям смотреть, как забивают скот: мнение психолога
Отправлено: 06.06.25 - 16:57
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Курбан айт в этом году начинается сегодня, 6 июня, и продлится по 8 июня. Традиционно он сопровождается ритуальным забоем скота, и этот аспект всегда вызывает множество вопросов у родителей: можно ли детям наблюдать за этим процессом и не нанесет ли это вред их психике.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7591
Re: Можно ли детям смотреть, как забивают скот: мнение психолога
Отправлено: 06.06.25 - 19:19
#15
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Я всегда беседовал со своими детьми, рассказывал о том, что рыбалка и охота очень плохо (любое убийство),а спорт и музыка очень хорошо. Горжусь своими детьми, при выборе профессии и жизненных ориентиров, мои советы сыграли оүромную роль.
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