Отправлено: - 19:19

абике:

Не нужно нарушать нормы, тогда и не нужно будет носить робу!

[Исправлено: Эл-починно, 06.06.2025 - 20:26]

Цитата:Предлагаю пойти дальше, на абике, робу с надписью абике надеть принудительно, ну и далее, на всех, у кого какое заболевание, у кого какие задолженности, у кого какие сексуальные предпочтения - на всех соответствующую робу надевать, нет ну а что - общество же должно знать...ПС - Всех представителей всех уровней власти, за такое высказывающихся, лишить служебного транспорта, а для лучшей распознаваемости, робы выдавать, министр, аким и тд.