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≡ "Отдать долг обществу" - В Казахстане для осужденных, наказанных общественными работами, могут ввести новую форму
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51895
"Отдать долг обществу" - В Казахстане для осужденных, наказанных общественными работами, могут ввести новую форму
Отправлено: 04.06.25 - 20:31
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С такой инициативой выступило Министерство внутренних дел. Соответствующие поправки в приказ главы МВД вынесены на публичное обсуждение. Согласно документу, предполагается, что ношение специального жилета станет обязательным.
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§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8007
"Отдать долг обществу" - В Казахстане для осужденных, наказанных общественными работами, могут ввести новую форму
Отправлено: 05.06.25 - 17:12
#15
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Цитата:
абике:
ответственность перед обществом!

Вопрос только в том,кто это мифическое общество! Может всё таки это я и все те кто написал здесь комментарии? Нужна ли нам такая ответственность, основанная на унижении личности! Мой ответ нет!!!
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4349
"Отдать долг обществу" - В Казахстане для осужденных, наказанных общественными работами, могут ввести новую форму
Отправлено: 06.06.25 - 19:19
#16
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Цитата:
абике:
Не нужно нарушать нормы, тогда и не нужно будет носить робу!

Предлагаю пойти дальше, на абике, робу с надписью абике надеть принудительно, ну и далее, на всех, у кого какое заболевание, у кого какие задолженности, у кого какие сексуальные предпочтения - на всех соответствующую робу надевать, нет ну а что - общество же должно знать... :lol: 8-)

ПС - Всех представителей всех уровней власти, за такое высказывающихся, лишить служебного транспорта, а для лучшей распознаваемости, робы выдавать, министр, аким и тд. :lol:

[Исправлено: Эл-починно, 06.06.2025 - 20:26]
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