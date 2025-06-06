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Загадочные огни в небе над Казахстаном: что это было, раскрыл астроном
Загадочные огни в небе над Казахстаном: что это было, раскрыл астроном
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